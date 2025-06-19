İyi Parti’de Tartışma Yaşandı

MECLİS BAŞKAN VEKİLİNE YAPILAN ELEŞTİRİLER

İyi Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmaya dikkat çekti. Kavuncu, “Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl’ün tarafsızlığına gölge düşmüştür” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Katip Üye Yasin Öztürk arasındaki tartışmayı ele aldı. Kavuncu, “DEM Parti’li George Aslan’ın yaptığı konuşmayı normalde başka bir ülkenin Meclis’inde, yabancı bir milletvekili yapsa, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, o milletvekiline beyanları üzerine ilgili ülkenin büyükelçisini Dışişleri’ne çağırır ve kendisi ile o ülkeye nota verilir. Yurt dışındaki bir Meclis’te bile bu tür beyanları kabul etmemiz mümkün değil. Aslında konu CHP’yi de birebir ilgilendiren bir konudur” dedi.

TEPKİ GÖSTEREN MİLLETVEKİLİNE MÜDAHALE

Kavuncu, tartışma sırasında Tekin Bingöl’ün olaya müdahale etmediğini vurguladı. Şunları söyledi: “Bütün bu süreç içerisinde Sayın Tekin Bingöl’ün ne bir müdahalesi oldu ne de sözünü kesme gibi bir tavrı oldu. Sonrasında bizim milletvekilimiz Şenol Sunat kürsüye çıktı. Haliyle tepki gösterdiği bu konuşmaya ‘Kabul etmiyoruz. Siz bizim kutsallarımıza dil uzatamazsınız, laf söyleyemezsiniz’ dedi ve mikrofonu kesildi. Taraflı bir Meclis Başkan Vekilinin yapacağı bir iştir bu. Bir milletvekili bu ülkenin tarihine hakaret ederken, mikrofon sonuna kadar açık tutulacak, hiçbir tepki gösterilmeyecek. Hadi sizin ne olduğunuzu biliyoruz ama Atatürk’ün koltuğunda oturan bir Meclis Başkan Vekili buna nasıl müdahale etmez?”

KINAMA CEZASI VE CHP’YE ELEŞTİRİ

Kavuncu, Katip Üye Yasin Öztürk’e verilen kınama cezasıyla ilgili Genel Kurul’daki oylamayı da eleştirdi. “Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl’ün tarafsızlığına gölge düşmüştür. CHP, gereğini yapmak mecburiyetindedir. Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eden bir parti, Meclis Başkan Vekilini korumakla kalmamalı, bu ülkenin şehitlerine ve alçakça Ermeni diasporasının iddialarını dile getiren milletvekiline ‘Dur’ deme cesaretini göstermeliydi. CHP, Tekin Bingöl’ü koruduğu kadar Talat Paşa’yı muhafaza etmedi” şeklinde konuştu. “Makamlar taşınabiliyorsa işgal edilir, makamlara eğer taşıyabilecekseniz oturmalısınız” diyerek sözlerini tamamladı.