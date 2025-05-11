İYİ Parti’den Dervişoğlu, kardeşlik vurgusu yaptı

İMRALIDAKİ SÜRECİN BAŞARISIZLIĞI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “İmralı’daki cani başının yol göstericiliğinde inşa edilmiş bir sürecin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bunu 2013 yılında yaşadık, şimdi de akıbet gösteriyor ki yeniden yaşamaya mecbur ve mahkûm edileceğiz. Muhatabı olduğumuz örgüt sıradan bir örgüt değildir, emperyalizmin maşası bir örgüttür. Dışarıdan yönetilmektedir. Türk kardeşliğine sekte vurmak üzere düzenlenmiş bir örgüt yapısıyla karşı karşıyayız. Bu, kardeşliğimizi hedef alıyor. Kardeşliğimizi hedef alan örgütlerin karşısında da topyekün bir bakış açısıyla hareket etmek mecburiyetimiz vardır” dedi.

ŞANLIURFA’DA YENİ GÖRÜŞLER

Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret sonrasında partisinin Şanlıurfa Genişletilmiş İl Divan toplantısına katıldı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya katılım oldukça yoğun oldu ve yüzlerce kişi salon dışında kaldı. Dervişoğlu, toplantı salonuna geçmeden önce dışarıdaki partililere seslenerek, “Bu güzel günde sizlerle olmanın huzuru ve bahtiyarlığı içerisindeyim. Bugün Anneler Günü. Meydanı dolduran annelerimizin bu güzel gününü tebrik ediyorum. Başta şehit aileleri olmak üzere, tarihi değiştiren annelerin karşılarında saygıyla, minnetle, şükranla eğiliyorum. Bu büyük ülkenin kardeşliğinin Şanlıurfa’dan seslendirilmesine katkı sağladınız. Yaşasın kardeşlik, yaşasın Türk milletinin birliği ve bütünlüğü. Kim ne yaparsa yapsın bu insanları birbirinden ayıramayacak, birbirine düşman kılamayacaktır” şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Eğitimden sağlığa, tarımdan hukuka her alanda Türkiye’nin sorunlar yaşadığını dile getiren Dervişoğlu, “Eğitim, sağlık ve tarım alanlarında acil olarak birer ordu kurulması gerekiyor” ifadesini kullandı. İktidarı eleştirerek, “Bunlar hukukun, adaletin, insan haklarının, insanın üzerine yüklenmiş sorumlulukların getirdiği siyasi bir anlayışın temsilcisi değiller. Bunlar yarattığı fukaralığı yönetmekle millete kapıkulu muamelesi yapmak üzere iş başında bulunuyorlar” dedi. Ayrıca, “Türkiye’nin peşinde koşması gereken şey huzur kardeşlik ve zenginliktir” belirlemesi yaptı.

PARLAMENTER DEMOKRASİYE DÖNÜŞ İHTİYACI

Türkiye’nin geçmişte huzur ve zenginlikyi elde ettiğini kaydeden Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dikkat çekerek, “Bu siyasi proje olarak, Türkiye’nin başına tebelleş edilmiş ve her geçen gün tek adamlığa evrilen sistemden kurtulmak ve parlamenter demokratik sisteme geçiş sürecimizi yaşama geçirmek yolunda büyük bir adım atmaya ihtiyacımız var” dedi.

TÜRK MİLLETİ VE KARDESLİK VURGUSU

Dervişoğlu, terörizm konusuna da değinerek, “PKK denen terör örgütünü Türk milletinin kardeşliğine musallat eden batı emperyalizmidir” dedi. Terörizmin sebebi olarak batı emperyalizmini işaret eden Dervişoğlu, barış içinde, huzur içinde, kardeşlik içinde bir Türkiye’nin mümkünü olduğunu dile getirdi. “Terörist ile pazarlık edilerek terörsüz Türkiye yaratmak asla ve kata mümkün değildir” açıklamasıyla durumu netleştirdi.

KARDEŞLİK VE BİRLİK VURGUSU

Dervişoğlu, Türkiye’nin milletin birlik ve beraberliğine ihtiyacı olduğunu belirterek, “Türk milleti sağcısıyla solcusuyla, Türkmen’iyle Kürt’üyle, Alevi’siyle Sünni’siyle birleşmelidir ki müreffeh bir gelecekle kucaklaşsın” dedi. Siyasetteki kutuplaşmaya son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Türk ile Kürt kardeştir, onlara düşmanlık eden de kalleş oğlu kalleştir” ifadesini kullandı.