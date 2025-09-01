İyi Parti’den Gerçekleri Anlatma Vurgusu

SON DÖNEM İKTİDAR POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Samsun’da gerçekleştirilen basın toplantısında partilerinin gündemini değerlendirdi. Toplantıda Usta, “Birinci vazifemiz gereği, süslü yalanlara karşı milletimize gerçekleri anlatacağız” ifadesiyle önceliklerini vurguladı. Usta, 1-4 Eylül tarihlerinde tüm illerde partililerle sivil toplum kuruluşları, sendikalar, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geleceklerini duyurdu.

TERÖR İLE MÜZAKERE ELEŞTİRİSİ

Gazetecilerin Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sorularını yanıtlayan Usta, İmralı ile yapılan görüşmelerin Terörsüz Türkiye Komisyonu’nu ortaya çıkardığını belirtti. Usta, “Terörle müzakere edilmez, terörle mücadele edilir” söylemlerine atıfta bulunarak, “Hani PKK bitmişti? Bitmiş bir PKK ile niye masaya oturuyorsun?” dedi. Yaptıkları müzakerenin barış getirmeyeceğini savunan Usta, örgütün liderinin barış azmi gösterdiği iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

SURİYE VE İSRAİL İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ANALİZLER

Ünzile Yüksel, Suriye’de cereyan eden olayların Türkiye’nin İsrail ile komşu durumuna getirdiğini belirtti. Yüksel, kurulacak terör devletinin arkasında İsrail’in bulunduğunu vurgulayarak, “İsrail, çocuk, kadın demeden herkesi öldürüyor. Binlerce insan katledildi orada ve kimsenin sesi çıkmıyor” dedi. Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik çok akılcı bir politika izlemek gerektiğinin altını çizen Yüksel, İYİ Parti’nin bu konuda aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

POLİTİK MAZBUTLUĞUN ÖNEMİ

Yüksel, parti değiştiren siyasetçileri tasvip etmediğini belirterek, “AK Parti’ye gidenler cehenneme, CHP’ye gidenler cennete mi gitti?” dedi. Seçmene ihanet eden her siyasetçinin bu durum karşısında eleştirilmesi gerektiğini belirten Yüksel, kuruluş felsefelerine sadık kalmanın önemine dikkat çekti. “Mesele Türkiye meselesi” diyen Yüksel, görüşmelerinde liderlerine güvenilmesi gerektiğini vurgulayarak, İYİ Parti’nin millete hizmet amacı güttüğünü açıkladı. Toplantıya İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, partililer ve basın mensupları katıldı.