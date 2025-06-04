İyi Parti’den Uğur Poyraz, TBMM’de Eleştirdi

TBMM GENEL KURULU’NDA YARGI PAKETİ GÖRÜŞMELERİ

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen toplantıda, “Yirmi üç yıllık AK Parti iktidarındaki infaz indirimlerinde anayasal düzene ve devlete karşı işlenen suçlar, uyuşturucu, cinayet ve cinsel suçlar hariç tutulurken meslek haline getirilmiş suçlar infaz indiriminden yararlandılar. Hırsızlık, dolandırıcılık, adam yaralama, adam kaldırma, rüşvet, zimmet, irtikap gibi birçok suç ya vatandaşa ya da kamu güvenine karşı işlendi. Bu suçların mağduru ister kamu ister vatandaş olsun, mağduriyetlerinin giderilmesi yerine keyfi infaz indirimleri yapıldı. Geldiğimiz nokta ise yapanın yanına kar kalan bir Türkiye oldu” ifadelerini kullandı. TBMM Genel Kurulu’nda şu an 10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Teklifin ilk bölümü hakkında İYİ Parti Milletvekili Poyraz, 10. Yargı Paketi’nin kapsamı dışındaki yargı sorunlarına değindi.

CEZASIZLIK ALGISI VE YARGI SORUNLARI

Poyraz, “Önümüzdeki yargı paketini bekleyen tutuklular, hükümlüler ve yargılananlar dışında bu suç ve iddiaların mağdurları da var. Toplumun geri kalanı için bu süreç birçok açıdan örnek teşkil edecek” dedi. Türkiye’de mevcut 396 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesinin 300 bin olduğunu, ancak tam 416 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu belirtti. Bu durumu, üzerinde tartışılması ve çözülmesi gereken önemli bir konu olarak değerlendirdi. Ayrıca, AK Parti iktidarı döneminde yapılan Anayasa değişikliklerine dikkat çekerken, “Yirmi üç yıllık iktidarında gerçekleşen 7 paket halinde Anayasa değişikliği, tüm bu düzenlemelerin tek bir kişi için yapıldığı izlenimini yaratıyor. Devleti yönetenlerin toplumsal sözleşmeye uymaması, vatandaş için örnek oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

MAĞDURLARIN GİDERİLMESİ VE DEVLETİN ROLÜ

Poyraz, infaz indiriminin yalnızca tutuklu ve hükümlüleri değil, aynı zamanda işledikleri suçların mağdurlarını da doğrudan etkilediğini vurguladı. Ayrıca, “Devletin ya da şahısların zararlarının tazmin edilmesi ve şahsa karşı işlenen suçlarda mağdurun rızasını şart koşmak mecburiyetindeyiz. Bu şart olmadan bu düzenleme eksik ve yetersiz kalıyor” dedi. Devlete ve anayasal düzene karşı işlenen suçların yanında, AK Parti’ye karşı işlenen suçların yargılama süreçlerinin hızlı ve cezalandırma politikalarının sert olduğunu belirtti.

DEVLETİN HANESİ VE EĞİTİM SORUNLARI

Poyraz, son olarak, “Yirmi üç yıllık iktidar döneminde keyfi uygulamalar ve öngörü yoksunluğuyla, devlete güvenen vatandaş hem öksüz hem yetim kalmıştır. Devlet aklı ve refleksi uzun zaman önce bu toprakları terk etti” dedi. Eğitimine ara veren üniversite öğrencileri için af çalışmalarını, FETÖ nedeniyle sicil notları lekelenen kamu görevlileri için disiplin affını Meclis’in çözmesi gereken asli meseleler arasında sıraladı.