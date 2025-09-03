İyi Parti, Ekonomik Sorunları Gündeme Taşıyor

İYİ PARTİ’DEN OSMANİYE ZİYARETİ

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Osmaniye’de gerçekleştirdikleri STK ziyaretlerinde Türkiye’nin suni gündemler içerisinde boğulma durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kavuncu, “Oysa gittiğimiz her yerde gördük ki asıl gündem ekonomidir.” ifadesini kullandı. İYİ Parti heyeti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeleri Kazım Yücel ile Pelin Sellitepe’den oluşuyordu.

VATANDAŞI DİNLEMEK AMACINDAYIZ

Kavuncu, Osmaniye’de çeşitli ziyaretlerde bulunmak adına şehre geldiklerini belirtti. Dört kişilik bir ekip ile vatandaşları dinleyip, sorunları tespit etmeye çalıştıklarını söyleyen Kavuncu, bu sorunları TBMM gündemine taşımayı hedeflediklerini ifade etti. “Türkiye, suni olarak yaratılmış gündemler içinde boğuluyor.” diyen Kavuncu, iş adamları, emekçiler ve esnafların ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

SU PROBLEMİ VE TARIMDA ZORLUKLAR

Osmaniye’deki barolarla, hukuk ve yargı sistemindeki sorunları dinlendiklerini, çiftçilerin yüksek maliyetlerle mücadele ettiğini gözlemlediklerini belirten Kavuncu, kentin su problemi yaşadığını ve köylerde büyük mağduriyetlerin oluştuğunu tespit ettiklerini aktardı. Ayrıca, tarım alanındaki sıkıntıların çiftçileri ciddi anlamda etkilediğini söyleyerek, Türkiye’nin farklı gündemlerle meşgul edildiği eleştirisini yaptı.

PARTİ OLARAK MEŞRUİYET KAZANDIRMAK İSTEMİYORUZ

Kavuncu, Türkiye’nin milli devlet yapısına ve cumhuriyet değerlerine zarar verebilecek tehlikeli bir sürecin yaşandığını ifade etti. İYİ Parti’nin bu süreçte tek başına kaldığını ama bu durumun büyük bir tepkinin adresi olduğunu vurguladı. Milyonlarca insanın endişelerinin İYİ Parti üzerinden dile getirildiğine dikkat çeken Kavuncu, “Bu sürecin bir parçası olmayacağız ve hiçbir şekilde meşruiyet kazandırmayacağız.” şeklinde konuştu.