İYİ Parti, Emri Hak Vaki Önce Sun!

DERVİŞOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A CEVAP

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Emri hak vaki olana kadar biz buradayız” sözlerine tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Kendisine bir ömür boyu başkanlık sağlayacak sistemin ne olduğunu önce bir önümüze koysun. Tayyip Erdoğan’ın zihninin arka planını okuyarak bizim bu konuda strateji ortaya koymamız mümkün değil. Çünkü emellerine hizmet etmiş olmak anlamına gelir. Dikkatlice takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

Dervişoğlu, AK Parti’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında oluşturulan anayasa çalışmaları yürütecek komisyon ile ilgili de açıklamalarda bulundu. “Sayın Erdoğan’ın kurduğu komisyon kendi partisinin içindeki komisyon. Tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir anayasa değişikliğine teşne olmadığımızı ve ona bağlı olarak da destek vermeyeceğimizi söyledik” diyen Dervişoğlu, Erdoğan’ın düşüncelerini ifade ettikten sonra yaptığı açıklamanın arkasında durdu.

ERDOĞAN’IN DİLİNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “4. Türkiye Gençlik Zirvesi”nde “Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vaki olana kadar da yine burada olacağız” sözleri hatırlatılarak, Dervişoğlu’nun bu ifadelerle ilgili düşündüklerini dile getirdi.