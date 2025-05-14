İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI ANITKABİR ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Dervişoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şu duygularını yazdı: “Gençliğe olan inancınızı; ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözlerinizle ifade ettiğiniz bu anlamlı günde, Türk gençliğinin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını, hürriyet tutkusunu ve size olan derin sevgisini gururla görüyor, yarınlara dair ümitlerimizi tazeliyoruz. Bizler Türk istikbalinin evlatları olarak ne zaman umutsuzluğa düşsek o kutlu sözlerinizi hatırlıyor, muhtaç olduğumuz kudreti damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz.”

GRUP TOPLANTISI VE RESMİ TÖREN

Dervişoğlu, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Lozan Park’ında partisinin grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası, Gençlik Kolları’yla birlikte Anıtkabir’e gerçekleştirilen ziyaretin ardından, resmi törenin akabinde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Defterde ayrıca, “Aziz Atatürk, büyük Türk Milleti’nin istiklal ve istikbal mücadelesine yön verdiğiniz, Samsun ufkundan doğan umut ışığınızın 106. yılında; bağımsızlık ve hürriyet sevdasını kalbinde taşıyan bir evladınız olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyorum. 19 Mayıs; bir milletin esarete boyun eğmeyeceğini, iradesine zincir vurulamayacağını, genç yüreklerde filizlenen bağımsızlık tutkusunun çağlara sığmayacak bir destana dönüştüğünü tüm dünyaya ilan ettiğiniz gündür.” ifadeleri yer aldı.

GENÇLİĞE OLAN İNANÇ VE SAYGI

Dervişoğlu, yazısının devamında, “Milletin bağrından çıkan bir lider olarak, bizlere millet egemenliğine dayanan çağdaş ve demokratik bir Cumhuriyet emanet ettiniz. Bugün de bizlere düşen görev, emanet ettiğiniz bu büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, ihanet ve kalkışma cüreti gösterenlere karşı; canımız pahasına korumak, her şartta yüceltmek ve gelecek nesillere onurla devretmektir.” sözlerine yer verdi. Ayrıca, “Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene!” dedi.

Törenin ardından Dervişoğlu, Gençlik Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret boyunca vatandaşlar, Dervişoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.