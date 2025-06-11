İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ceza Uygulamasını Eleştirdi

İKTİDARIN YOL VE CEZA POLİTİKALARI SORGULANIYOR

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurban Bayramı süresince artan trafik denetimlerine neden olan durumu eleştirdi. Dervişoğlu, “Vatandaşın parasıyla yaptığı yolu, ona misli bedellerle kullandıran iktidar aklı, Hazine’de açtığı gediklere yama yapmak için milletimize ceza yağdırmaktadır. Maliye, hasılat elde etmek için ceza kesiyor. Devlet, vatandaşına tuzak kuran duruma düşmüş durumda. Vatandaş kurallara saygı duymaya değil, fahiş cezalarla korkuya alıştırılmaktadır” diye vurguladı. Dervişoğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında ifade ettiği bu düşüncelerle, bu yıl insanların bayram sevinci yaşayamayarak zor bir dönem geçirdiğini belirtti.

BAYRAM SEVİNCİ YERİNE ACILAR

Dervişoğlu, “Zira bugün, başta Gazze’de ve Uygur Türklerinin vatanı Doğu Türkistan’da her günü acıyla bezeli insanların çığlığı dinmemektedir. Daha da acısı 7 yıldır ekonomik krizle yaşamaya alıştırılan Türk milletinin halidir. Adaletsizlikle yaşamaya mahkum edilen, hakları bizzat iktidar eliyle gasbedilmiş milletimiz vardır. Sarayın Silivri zindanlarında sadece muhalif diye tutulan yüzlerce vatandaşımız bulunmaktadır. Eskiden bayramlarda küçükler, büyükleri ziyaret ederdi. Bugün Erdoğan’ın saray rejiminde büyükler, küçükleri mahpushanelerde ziyaret ediyor. Bu vesileyle hukuksuz biçimde tutulan, saray bürokrasisinin şantaj siyasetinin mağduru tüm vatandaşlarımıza bir kere daha selamlarımı yolluyorum” dedi.

DENETİM Mİ TUZAK MI?

Ardından İçişleri Bakanlığı’nın Kurban Bayramı’nda trafik kazalarını önlemek için aldığı tedbirlere dikkat çeken Dervişoğlu, “Memleketine veyahut tatile giden vatandaşlarımıza iktidar tarafından reva görülen ikramiye; denetim mi tuzak mı olduğu çok şüpheli olan trafik cezalarıdır. Böyle düzen olur mu? Böyle ceza olur mu? Sınırlardan mayınları temizleyen devlet, yolundan geçen vatandaşına, hız tabelasıyla mayın gibi tuzak koyar mı? Avrupa’daki trafik cezaları örnek gösterilecekse, ben de Avrupa’daki refahı, gelir seviyesini ve demokrasi standartlarını örnek gösteriyorum” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

PKK TERÖRÜ VE ŞEHİTLER

Dervişoğlu, terör örgütü PKK tarafından 8 yıl önce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı ölüm yıl dönümü nedeniyle rahmetle andı. “Bu ülkenin sırf PKK teröründen 50 bin şehidi var. Bugün ‘affediyoruz’ dedikleri katil sürüsü, PKK’nın şehit ettikleri. Ben buradan milletimin hesabını devletten soruyorum. Bu mesele yalnızca bir milliyetçilik değil, şehit edebiyatı da değildir. Bizim meselemiz; vatandaş olmak, Türk kalmak meselesidir” dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ ZİYARETİ

Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yargılanmasıyla ilgili bilgi verdi. Dervişoğlu, “Milletvekili arkadaşlarımız gözlemci olarak orada. Hukuk ve Seçim İşleri Başkanımız orada. Yakinen takip ediyoruz, çıkınca da bilgi alacağım. İlk duruşmasında hürriyetine kavuşmasını umut ediyorum” şeklinde konuştu.