İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Ziyaret Etti

DERVİŞOĞLU’NUN ŞANLIURFA ZİYARETİ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa’ya yaptığı ziyaret kapsamında çeşitli etkinliklerde bulundu. Bu ziyaretine Balıklıgöl’den başlayan Dervişoğlu, orada balıklara yem vererek geçirdiği zamanın ardından Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret ederek şifalı sudan içti. Dervişoğlu, ardından Dergah Çarşısı’ndaki esnafı gezdi ve programı çerçevesinde şehit anneleriyle bir araya geldi. Anneler Günü sebebiyle şehit annelerine karanfil dağıtan Dervişoğlu, burada duygusal açıklamalarda bulundu.

ÖNE ÇIKAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Müsavat Dervişoğlu, nefes aldığı sürece şehit annelerinin yanında olacağına vurgu yaparak, “Bugün, Anneler Günü. Sevdiklerini kaybetmiş insanlar, bir yandan gururu bir yandan hüznü yaşıyor. Böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sadece bu gününüzü değil, yarınlarınızı da sizlerle paylaşma iradesine sahip olduğumu bilmenizi isterim. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bazı olaylar, bazı gelişmeler yürekleri kanatıyor. Bilin ki kanayan yüreğinizin yanında bir kardeşiniz, bir evladınız olarak nefes aldığım sürece saf tutmaya devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLERİN HAKLARINI SAVUNACAĞIM

Dervişoğlu, bu sorumluluğun bilincinde olduğunu belirterek, “Evlatlarımız bu vatan için şehit oldular. Bizim de bu uğurda tarihi sorumluluklarımız var. Bunun bilinciyle hareket edeceğim. Evlatlarımızın haklarını, sizlere bıraktıkları şerefli mirası sonuna kadar savunacağım. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Şehitlik gibi yüce bir makamın mirasını taşıyan sizlerin vakarınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Cenabıallah hepinizden razı olsun. Kiminiz evlatlarınızı, kiminiz eşlerinizi, kardeşlerinizi kaybettiniz. Ama millet olarak sizlerin ferasetiyle, yüce şuuruyla ayaktayız. Şehitlerimizin vatan kıldığı bu topraklarda onurla yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, ziyaretinin ardından partisinin Geliştirilmiş İl Divan Toplantısına katıldı.