İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Ziyaret Etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’a. Görüşme Basına Kapalı Gerçekleşti. İlişkiler Ve Yeni Anayasa Ele Alındı. Babacan, İsrail’e Dur Demeli Dedi. Dervişoğlu Samimiyeti Burada Bulduğunu Belirtti

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERİŞOĞLU’NUN DEVA PARTİSİ ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, partilerin ikili ilişkileri ve yeni anayasa gibi birçok konu ele alındı.

İSRAİL’E DUR DEMEK GEREKİYOR

Babacan, görüşmede İran-İsrail arasındaki çatışmanın ana gündem maddesi olduğunu belirtti. “İsrail’in artık sınır tanımaz, hukuk tanımaz bir şekilde bölgeye düzenlediği askeri operasyonlar, bölgedeki barış ve güvenliğin şu andaki en önemli tehdidi olmuş durumda,” dedi. Gazze’de masum insanların hedef alındığını ve son günlerde birçok sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Babacan, “Amerika’nın sürece müdahil olması herhalde önümüzdeki günlerin en büyük riski. Bu yanlış adımın atılmaması gerekiyor ve mesele nükleer program meselesiyse bunun müzakereyle çözülmesi bizim temel arzumuz,” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI VE SAMİYET

Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarına değinerek, “Devlet bir anayasa değişikliği hazırlıyor hükümetle birlikte’ algısı yaratmaya çalışıyorlar. Bu konuda henüz net bir bilgiye sahip değiliz,” şeklinde konuştu. Muhalefetin bu tartışmalara dahil edilmesine fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki anayasa pozisyonlarının önemli olduğunu ve hükümetin hazırlıklarını bir an önce ortaya koyması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Bahçeli’nin oluşturmak istediği 100 kişilik komisyondan da bahsederek, “Türkiye’nin sorunlarının aşılabilmesi konusunda kapılarımızı kimseye kapatmadık. Aradığımız şey samimiyet, burada bunu bulduğum için mutluyum,” dedi.