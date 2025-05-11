İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ziyaretlerde Bulundu

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI ZOR GÜNLERİN ALTINI ÇİZİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Türkiye zor günlerden geçiyor. Bazı olaylar, bazı gelişmeler yürekleri kanatıyor. Bilin ki kanayan yüreğinizin yanında bir kardeşiniz, bir evladınız olarak nefes aldığım sürece saf tutmaya devam edeceğim” sözleriyle gündemdeki olaylara değindi. Şanlıurfa’ya yaptığı ziyaretler sırasında Dervişoğlu, ilk olarak Balıklıgöl’de balıklara yem verdi. Ardından Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret edip, şifalı sudan içti. Dervişoğlu, Dergah Çarşısı’ndaki esnafları da gezdikten sonra şehit anneleriyle bir araya geldi.

ANNELER GÜNÜ’NDE ŞEHİT ANNELERİNE DESTEK

Müsavat Dervişoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine karanfil dağıttı ve burada açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, “Bugün, Anneler Günü. Sevdiklerini kaybetmiş insanlar, bir yandan gururu bir yandan hüznü yaşıyor. Böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sadece bu gününüzü değil, yarınlarınızı da sizlerle paylaşma iradesine sahip olduğumu bilmenizi isterim. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bazı olaylar, bazı gelişmeler yürekleri kanatıyor. Bilin ki kanayan yüreğinizin yanında bir kardeşiniz, bir evladınız olarak nefes aldığım sürece saf tutmaya devam edeceğim. Kayıplarımızı telafi etmek mümkün değil ama onların hesabını sormak mümkün. İhtiyaçların giderilmesini sağlamak, acıları paylaşarak hafifletmek, gururu ve şerefi birlikte yaşatmak ve yüceltmek mümkün. Bu nedenle yanınızdayım, huzurunuzdayım. Bütün olumsuzluklarla mücadele kararımızdan asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

TARİHİ SORUMLULUK VURGUSU

Dervişoğlu, bu süreçte tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayarak, “Evlatlarımız bu vatan için şehit oldular. Bizim de bu uğurda tarihi sorumluluklarımız var. Bunun bilinciyle hareket edeceğim. Evlatlarımızın haklarını, sizlere bıraktıkları şerefli mirası sonuna kadar savunacağım. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Şehitlik gibi yüce bir makamın mirasını taşıyan sizlerin vakarınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kiminiz evlatlarınızı, kiminiz eşlerinizi, kardeşlerinizi kaybettiniz. Ama millet olarak sizlerin ferasetiyle, yüce şuuruyla ayaktayız. Şehitlerimizin vatan kıldığı bu topraklarda onurla yürüyoruz. Vatan size minnettardır. Cenabıallah hepinizden razı olsun, şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize sabır ve metanet versin” ifadelerini kullandı. Müsavat Dervişoğlu daha sonra partisinin Geliştirilmiş İl Divan Toplantısına katıldı.