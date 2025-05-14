İYİ Parti Genel Başkanı Misak-ı Milli’yi Ziyaret Etti

GENÇLER İLE ANITKABİR ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Dervişoğlu, beraberindeki heyet ile Aslanlı Yol’dan yürüyerek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

SADECE HATIRA DEĞİL, DERİN BİR ANLAM

Dervişoğlu, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Deftere, “Aziz Atatürk, Büyük Türk Milleti’nin istiklal ve istikbal mücadelesine yön verdiğiniz, Samsun ufkundan doğan umut ışığınızın 106’ncı yılında; bağımsızlık ve hürriyet sevdasını kalbinde taşıyan bir evladınız olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyorum. 19 Mayıs; bir milletin esarete boyun eğmeyeceğini, iradesine zincir vurulamayacağını, genç yüreklerde filizlenen bağımsızlık tutkusunun çağlara sığmayacak bir destana dönüştüğünü tüm dünyaya ilan ettiğiniz gündür” ifadesini yazdı.

MİLLİ DEĞERLERİ HATIRLATMA GÖREVİ

Dervişoğlu, yazısında ayrıca, “Bizlere millet egemenliğine dayanan çağdaş ve demokratik bir Cumhuriyet emanet ettiniz. Bugün de bizlere düşen görev, emanet ettiğiniz bu büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, ihanet ve kalkışma cüreti gösterenlere karşı; canımız pahasına korumak, her şartta yüceltmek ve gelecek nesillere onurla devretmektir” ifadelerine yer verdi. Gençliğin önemine de vurgu yapan Dervişoğlu, “Türk gençliğinin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını, hürriyet tutkusunu ve size olan derin sevgisini gururla görüyor, yarınlara dair ümitlerimizi tazeliyoruz” dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİMİ

Ziyaretin ardından Dervişoğlu, partililer, gençlerle ve Anıtkabir’i ziyarete gelen vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.