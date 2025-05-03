İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Devletin Gücünü Teröriste Tahsis Ediyorlar” dedi

İYİ PARTİ’NİN KONGRESİNDE KONUŞMA YAPTI

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen ‘3 Mayıs Türkçülük Günü’ etkinliğine katıldı ve konuşma yaptı. Salonda bulunan partililere hitap eden Dervişoğlu, Türkiye genelinde büyük bir mücadele verdiklerini belirtti. Göreve geldiği kongre sürecine atıfta bulunarak, “Size söylemiştim; ‘Sıkıntılarımız var, aşacağız’ demiştim. ‘Yaralarımız var, saracağız’ demiştim. Bunların sabırla gerçekleşeceğini ifade etmiştim” dedi. Dervişoğlu, belirli bir süre içinde karamsar günler geçirdiklerini ama artık İyi Parti’nin gücünü gösterme zamanının geldiğini vurguladı. “Yaralar sarıldı, sıkıntılar ve tuzaklar bozuldu. Artık Türkiye’yi karanlık günlerden kurtaracak bir siyasi kadro var” ifadelerini kullandı.

HUKUK VE ADALETİN YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dervişoğlu, konuşmasında Türkiye’nin hukuk ve adalet eksikliği ile yönetildiğine dikkat çekti. “Cumhuriyeti her yönden boğmaya kararlı iç ve dış ajandalar açıkça üniter yapımızı hedefliyor, milli kimliğimize kastediyorlar” dedi. Her geçen gün artan tehditlerin farkında olduklarını ve kaybedecek zamanlarının olmadığını belirtirken, “Bizim böyle bir lüksümüz yok” diye ekledi. Son 7 yıllık tek adam yönetiminin neden olduğu hasarın tespitinin zor olmadığını ifade eden Dervişoğlu, bu süreçte toplumda güven ortamının kaybolduğunu, vatandaşların birbirleriyle ve devletle sorunlar yaşadığını vurguladı.

İKTİDARIN YANLIŞLARINA TEPKİ

Dervişoğlu, olağanüstü durumu normalleşmiş bir iktidar ile karşı karşıya olduklarına işaret ederek, “İktidarın gayrimeşruluğunu onaylayarak, onun yerine iktidara gelmeyi düşünenlere sesleniyorum” dedi. Partisinin ve şahsının, Türk milletinin geleceğine aykırı hiçbir karara imza atmayacağına dair sözler verdi. Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde ise, “Cumhuriyet içerisine kapanmayı hedefleyenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. 3 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlığının ve demokrasisinin sembolüdür” açıklamasında bulundu.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMDİR

Türkiye’deki sorunların çözümünün gücünü, güçlendirilmiş parlamenter sistemde gördüğünü belirten Dervişoğlu, geçmişte yaşanan yanlışlara atıfta bulunarak, “İmralı’ya heyetler göndermenin, teröristlerle masaya oturmanın Türkiye’ye faydası olmadı” dedi. Bugün yeni bir açılım düzeneğini faaliyete geçirmek isteyenlerin olduğuna dikkat çekerek, bunun sadece bir savaş değil, çözüm olmayan bir sürecin parçası olduğunu açıkladı. Dervişoğlu, “Çözüm hukuktur, yurttaşlıktır, milletin ortak kaderde birleşmesidir, Cumhuriyet’te buluşmaktır. Reçete, güçlendirilmiş parlamenter sistem tezimizdir” diyerek sözlerini sonlandırdı.