İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şehit Aileleriyle Buluşacak

11.00 – İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELECEK
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fenerbahçe Khalkedon’da şehit aileleri ile bir araya geliyor.
11.00 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, İstanbul’da basın açıklaması gerçekleştirecek.
12.00 CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL VATANDAŞLARA HİTABEDE BULUNACAK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kent Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde vatandaşlara hitap ediyor.
14.00 ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ ALİ ŞEHİRLİOĞLU DİYARBAKIR’DA
Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı açılışına katılıyor.
14.00 DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ YAPILACAK
Spor İstanbul, İBB GSM ve İBB ÖZGEM ile birlikte İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde Dünya Engelliler Haftası etkinliği düzenliyor.
14.00 ÇEŞME MARATONU BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK
“Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme’de Koş” sloganıyla düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu öncesi basın toplantısı yapılacak.
15.00 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROGRAMINA KATILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı”na katılıyor.
16.00 TRENDYOL SÜPER LİG MÜSABAKALARI DEVAM EDECEK
19.00’a kadar Trendyol Süper Lig’in 35. haftasına; TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor-Kasımpaşa ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.