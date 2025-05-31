İyi Parti Genel Başkanı Ziyaret Etti

ŞARKÖY PROGRAMI KAPSAMINDA KABİR ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ programı çerçevesinde Şarköy’de ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak, 1993 yılında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten’in Tekirdağ’daki kabirlerini ziyaret etti. Dervişoğlu, baba-kızın yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. “Unutanın kanı kurusun” sözleri boğazında düğümlenirken, bu anının travmatik etkisini hissetti.

ŞEHİTLERİ UNUTMAMAK İÇİN DUA

Dervişoğlu, mezarlıkta bulunan diğer şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti. Bu sayede, şehitlere olan saygısını dile getirmiş oldu. Ardından, Şarköy merkezine geçerek esnafla bir araya geldi ve vatandaşların taleplerini dinledi. Dervişoğlu, halkla temas kurarak onların dertlerini ve ihtiyaçlarını anlama gayretinde bulundu.

İL DİVAN TOPLANTISI İÇİN TEKİRDAĞ’A GEÇTİ

Dervişoğlu, halkla olan görüşmelerinin ardından partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katılmak amacıyla Tekirdağ’a hareket etti. Bu süreçte, hem yerel tarımsal meseleler hem de vatandaşların günlük yaşamları hakkında bilgi edinmek için sıkı bir program yürüttü.