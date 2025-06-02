İYİ Parti Genel Başkanı Ziyaret Gerçekleştirdi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARI İÇİN KOMİSYON KURULUYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” çalışmaları kapsamında TBMM’de kurulması planlanan komisyondan bahsederek, “Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, önümüzdeki süreçte tabii ki komisyon marifetiyle gerçekleşecek.” dedi. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, TBMM Katip Üyesi Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile İYİ Parti Meclis Başkan adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı da yer aldı.

OLUMLU GÖRÜŞME VE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, olumlu bir görüşme yaptıklarını belirtti. Kurtulmuş, farklı fikirlerin paylaşılmasının, müzakere ortamının canlı tutulmasının Türkiye siyasetine ve demokrasisine büyük katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti. Bu çerçevede Dervişoğlu ve arkadaşlarıyla, Türkiye’nin güncel meseleleri ve “Terörsüz Türkiye” bağlamında TBMM’de yürütülecek çalışmalar hususunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Ayrıca, TBMM’nin 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimlerinin yarın gerçekleştirileceğini hatırlatan Kurtulmuş, bu süreçle ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

KOMİSYONUN İÇERİĞİ VE İSTİŞARELER

“Terörsüz Türkiye” çalışmalarıyla ilgili kurulacak komisyona değinen Kurtulmuş, “TBMM’de ‘Terörsüz Türkiye’ ile ilgili bir komisyon kurulması konusunda zaten Sayın Genel Başkan da kategorik olarak kapıyı kapatmıyor ama bunun içeriğinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade ediyor.” diye konuştu. Kurtulmuş, siyasi partilerle yapılacak istişarelerin ardından, komisyonun çalışma prensipleri hakkında ortak bir mutabakat geliştireceklerini kaydetti. Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu da vurguladı.

DERVİŞOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR VE GÖRÜŞLER

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurtulmuş’un TBMM Başkanlık seçimlerine bir dönem daha aday olduğunu belirterek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Türkiye’nin meseleleri ve TBMM’nin etkin çalışma yöntemleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Dervişoğlu, görüşmenin faydalı olduğunu ifade etti. Dervişoğlu, Meclis Başkanlığı için İYİ Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı olduğunu hatırlattı ve kendisine başarılar diledi. Ayrıca, seçimlerin demokratik bir yarış olduğunu ve demokratik yaşama katkı sağlayacağını vurguladı.

Dervişoğlu, “Terörsüz Türkiye” konusundaki görüşlerini aktararak, terörsüz bir Türkiye’nin herkesin isteği olduğunu, ancak bu konunun bir terör örgütünün yönlendirmesiyle yapılamayacağına dikkat çekti. Ayrıca, Kurtulmuş’un bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Bir gazetecinin, komisyonla ilgili İYİ Parti’nin yer alıp almayacağına yönelik sorusu üzerine Dervişoğlu, partisinin görüşmelere açık olduğunu ve endişelerini ifade ettiklerini belirtti.