İYİ Parti Grup Başkanvekili, şehit yakınına küfür etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e gitti. Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında bir şehit yakını ‘HDP ile ittifak yapıyorsunuz’ sözleriyle tepki gösterdi. Şehit yakını, Türkkan’a, “Benim kardeşim paramparça oldu. Günlerce ayaklarını aradık. HDP’yi ve Selahattin’i savunan bir kadın bu. Tamam mı? Kahvaltıya gidiyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Partililerin sakinleştirmeye çalıştığı şehit yakınına Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kulağına eğilerek küfür etti. Şehit yakını ‘Bana nasıl küfür edersin’ diye tepki gösterirdi. Acılı şehit yakınını polis uzaklaştırdı.