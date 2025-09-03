Haberler

İyi Parti Grup Başkanvekili Ziyaretler Gerçekleştirdi

İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ’NDEN ZİYARETLER

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Osmaniye’de gerçekleştirilen çeşitli ziyaretlerde bulunuyor. Kavuncu, kentin programı çerçevesinde bazı oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Görüşmelerin ardından partisinin Osmaniye İl Başkanlığına geçerek burada gazetecilere açıklama yaptı.

VATANDAŞLARLA GÖRÜŞÜYOR

Kavuncu, vatandaşlarla birebir görüşerek dile getirilen sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşımak için Osmaniye’ye geldiğini ifade ediyor. Ziyaretlerine İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeleri Kazım Yücel ve Huriye Pelin Sellitepe Turan da katılıyor.

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

