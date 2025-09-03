İYİ Parti Hukuka Aykırı Karara Dikkat Çekti

HUKUKA AYKIRI KARARIN SONUÇLARI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, CHP İstanbul İl Yönetimi’nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına dair görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Olgun, bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Bu hukuka aykırı karar emsal olursa, Cumhur İttifakı Partileri de dahil tüm siyasi partiler yargının elinde oyuncak haline gelir” ifadelerini kullandı.

SEÇİM KURULLARININ DENETİMİ

Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. 2023 yılında seçim kurullarının denetiminde gerçekleştirilen il kongresinin, iki yıl sonra iptal edilmesinin hukuken kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Olgun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarının kesin olduğunu ve başka bir yargı denetimine tabi olamayacağını belirtti.