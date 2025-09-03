Haberler

İYİ Parti Hukuka Aykırı Karara Dikkat Çekti

HUKUKA AYKIRI KARARIN SONUÇLARI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, CHP İstanbul İl Yönetimi’nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına dair görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Olgun, bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Bu hukuka aykırı karar emsal olursa, Cumhur İttifakı Partileri de dahil tüm siyasi partiler yargının elinde oyuncak haline gelir” ifadelerini kullandı.

SEÇİM KURULLARININ DENETİMİ

Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. 2023 yılında seçim kurullarının denetiminde gerçekleştirilen il kongresinin, iki yıl sonra iptal edilmesinin hukuken kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Olgun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarının kesin olduğunu ve başka bir yargı denetimine tabi olamayacağını belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kamışlı’nın Vefatı, Derin Üzüntü Yarattı

Adana'da 94 yaşında hayata veda eden iş insanı Fethi Kamışlı'nın cenaze töreni gerçekleştirildi. Kamışlı'nın vefatı, çevresinde derin bir üzüntü yarattı.
Haberler

Oğuz Kürşat Onay, Çocukları Kurtardı

Erzincan'da bir sürücü el frenini çekmeyi unuttu; hareket eden araç, oyun oynayan çocuklara yaklaştı. Ancak ilkokul müdürü duruma müdahale ederek aracı durdurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.