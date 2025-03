İYİ Parti İl Başkanları Ortak Açıklaması

İYİ PARTİ’DEN ORTAK AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tüm Türkiye’deki 81 il başkanını olağanüstü toplantıya çağırdı. Ankara’daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya il başkanları ve divan üyeleri katıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından 81 il başkanı ortak bir açıklama yaptı.

AÇIKLAMA YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamayı yapan Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, “Bizler, Türk demokrasisinin 150 yılı aşan birikim ve geleneğine yürekten bağlı, millet iradesini her iradenin üzerinde gören” il başkanları olarak, “siyasi tarihimizin bu kara gününde, İYİ Parti’nin 81 il başkanı olarak, milletimizin iradesiyle seçilen Sayın İmamoğlu’nun, demokrasiyi ve adalet duygusunu yaralayan gözaltı sürecini kınıyoruz.” dedi. Yıldırım, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında yaptığı tarihî uyarıları dikkatle dinlediklerini belirtti.

SİYASİ DEĞERLER ÜZERİNDE DURULDU

İYİ Parti’nin, “Cumhuriyete, demokrasiye, hukuka bağlı bir siyaset anlayışına sahip olduğunu” ifade eden Yıldırım, “bu değerlerimiz hilafına atılan her adımın karşısındayız” dedi. Türkiye’nin her köşesinde siyaset yapan il başkanları olarak “milletimizin sıkıntılarının en yakın tanıkları olduklarını” vurguladı. Yıldırım, “Bugün İYİ Parti Grup toplantısında, Genel Başkanımızın iktidara uyarısı ve milletimize çağrısını, ülkemizin her köşesine taşıyacağız” ifadesini kullandı.

HAK VE ADALET VURGUSU

Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuku, adaleti çiğneyen bir iktidar, kendi meşruiyetini de çiğnemiş, hatta sonlandırmış demektir” şeklinde konuştu. Yıldırım, “Türkiye’nin ve Türk milletinin huzurunu hedef alan bu kaos planının karşısında durmaya, genel başkanımızın her adımında arkasında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Son olarak, Yıldırım, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun “Cumhuriyet yarışmaktır. Cumhuriyet seçebilmektir. Cumhuriyet hürriyettir” sözlerini hatırlatarak, “İYİ Parti’nin 81 İl Başkanı olarak milletimize ilan ediyoruz ki; bu zorbalık karşısında, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu gibi dik duracağız. Susmayacağız. Korkmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.