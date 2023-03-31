İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına ateş açıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Ekiplerin olay yeri incelemesi sürüyor.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının camına kurşun isabet etti. Partiden yapılan paylaşımda “Binanın kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandığı” belirtildi. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.” derken olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının sürdüğünü belirtti.