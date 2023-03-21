İYİ Parti, Kılıçdaroğlu için toplanacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nden sonra İYİ Parti’nin de bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermek için grup kararı aldı.

Yüsek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi dün sona erdi.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00’de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.

İYİ Parti TBMM Grubu da bugün Kılıçdaroğlu’nu aday göstermek için karar aldı.

Dün de CHP, Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi için grup kararı almıştı.

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.