İyi Parti Kongresi 27 Ağustos’ta Başlayacak

OLAĞAN KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

İyi Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir, 27 Ağustos tarihi itibarıyla partinin olağan kongre sürecinin başlayacağını duyurdu. İlçe başkanlarıyla düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan İksir, delege seçimleri ve kongre tarihlerinin ilerleyen günlerde kamuoyuna aktarılacağını belirtti.

İKSR’İN AÇIKLAMALARI

Başkan İksir, “İYİ Parti olarak çok zor engelleri aşarak bugünlere geldik. Her türlü engellemeye, arkamızdan çevrilen oyunlara rağmen Türk milleti adına doğrunun ve adaletin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz” dedi. 17 ilçe başkanıyla bir araya geldiklerini ifade eden İksir, genel idare kurulunun aldığı karar çerçevesinde 27 Ağustos’ta başlatılacak olağan kongre süreci üzerine istişarelerde bulunduklarını belirtti. İksir, kongre takvimiyle delege seçimleri ve kongre tarihlerinin netleşince basınla paylaşılacağını vurguladı. “4. Olağan Kongre sürecimiz ülkemize, şehrimize ve partimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.