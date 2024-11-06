İYİ Parti Lideri Dervişoğlu: Oyunda Piyon Olmayacağız

YENİ ANAYASA DÜZENLEMELERİNE KARŞI ÇIKILIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mevcut anayasa düzenlemeleri ile ilgili önemli bir çıkış yaptı. Dervişoğlu, “Tek amacı Tayyip Erdoğan’ın ömrünün sonuna kadar cumhurbaşkanı kalmasını sağlayacak yeni anayasa düzenlemelerine kapılar kapatılmalıdır” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ERDOĞAN’A YENİ BİR YOL AÇILMAMALI

Dervişoğlu’nun vurgusu, mevcut siyasi durum üzerinden yeni anayasa değişikliklerinin gündeme alınmasının doğru olmadığını ifade ediyor. Böyle bir durumun Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı süresini uzatmasına imkan tanıyabileceğinin altını çiziyor. Bu açıklama, siyasi tartışmaların artmasına neden olabilir.