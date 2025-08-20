Haberler

İyi Parti Mardin’den Terörsüz Türkiye Desteği

TÜRKİYE’DE BARIŞ İÇİN İSTİFA KARARI

İyi Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, il yönetimi ve ilçe teşkilatlarının yöneticileriyle birlikte ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek olmak amacıyla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Akar, yazılı bir açıklama yaparak toplu istifa kararlarının arkasındaki gerekçeyi ‘Terörsüz Türkiye’ süreci olarak belirtti.

MARDİN HALKINA DİVAN SİMGESİ

Akar, yaptığı açıklamada, “Mardin halkı, Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Süryani’siyle asırlardır bir arada yaşamış, hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin simgesi olmuştur” ifadelerini kullandı. Aktardığına göre, attıkları adım yalnızca bir istifa değil, toplumsal barışa ve kardeşliğe bir davet niteliği taşıyor.

Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cesur çağrısını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli birlik ve kardeşlik çağrısını dikkate alarak kalıcı barış ve toplumsal huzurun tesisi amacıyla çözüm sürecine destek vermeyi vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı.

