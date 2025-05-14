İYİ Parti, Meclis’i terk edenleri eleştirdi

TBMM’DE İKTİDAR CEPHESİNDEN TEPKİLER

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu’nun Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından karar yeter sayısı aranarak kapatılmasına tepki gösterdi ve “Millet iradesine tahammül edemeyen, saygı göstermeyen bu güruh tarafından Meclis terk edildiği için kapandı. Bugünkü manzara iktidar cephesinin artık tükendiğinin, yok olduğunun göstergesiydi” ifadelerini kullandı. Çömez, toplumun gerçeklerinden kopmuş bu grup için saray iradesiyle çalışma arzusunun yerle bir olduğunu vurgulayarak, “Artık onların Meclis’i terk etmesiyle beraber gelecek dönemin işaretleri ortaya çıkmıştır. Bir sonraki seçimde de Meclis’i terk edecekler” dedi.

ENGELLİLER HAFTASI GÖRÜŞMELERİ

TBMM Genel Kurulu’nda Engelliler Haftası sebebiyle engellilerin sorunlarının araştırılması için Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve CHP tarafından ayrı ayrı grup önerileri verildi. Önce Yeni Yol Partisi’nin önerisi oylanarak kabul edildi. Ancak oylama aşamasında MHP Grubu, karar yeter sayısının aranması için Meclis Başkanvekili Celal Adan’a talepte bulundu. Üç defa karar yeter sayısı bulunamamasının ardından Genel Kurul kapatıldı. İYİ Partili milletvekilleri, iktidar cephesinin kendi önerilerini kabul ettirmemek için karar yeter sayısı aratarak oturumu kapattığını söyleyerek basın toplantısı düzenledi.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ VE ENGELLİLERİN SORUNLARI

Çömez, iktidar kanadının Meclis’i bir “tasdik makamı” olarak gördüğünü belirterek, “Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündür. Demokratik olduklarını iddia edenlerin utanç duyması gereken bir gündür” dedi. Engelliler haftası vesilesiyle Meclis gündemine taşıdıkları sorunun önemine vurgu yaparak, “Biz muhalefet partileri olarak son derece samimiyiz. Türkiye’de yaşayan 10 milyondan fazla engelli vatandaşımızın dertlerini Meclis gündemine taşımak istedik” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR GÜRUH ÇALIŞMALARIMIZI ENGELLEYEMEZ

Çömez, diğer muhalefet partileriyle birlikte zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Bu ülkenin gündemi sadece milletin gündemi olmalı, sarayın gündemiyle değil” dedi. Engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgili önerge vermek için gerekli ön görüşmelerin yapıldığını dile getiren Çömez, “Oylama sırasında iktidar cephesi salonu terk etti. Karar yeter sayısı talep edildi ama bulunamadı. MHP’nin talebiyle üçüncü kez karar yeter sayısı istendi. Bu, ‘Biz aslında İYİ Parti’nin engellilerle verdiği önergeyi ciddiye almıyoruz’ demekti” diye ekledi.

MECLİS’İN KAPANMA NEDENLERİ

Çömez, “Her saatine milyonlarca lira harcanan, milletin vergileriyle çalışan bu Meclis’i iktidar, utanç içinde terk etti. Bugünkü manzara iktidar cephesinin yok olduğunun göstergesiydi” sözleriyle açıklamalarını noktaladı. Engellilerin taleplerine, dertlerine kulak vermeyen; onları yok sayan bir grubun Meclis’i terk etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Meclis’in kapandığı bu durumda millet iradesinin tecelli edeceği bir çatıdan tek taraflı bir iradenin ortadan kaldırıldığı” mesajını verdi.