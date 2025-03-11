İYİ Parti: Öcalan’la Aynı Masada Olmayız

Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti, dün siyasi partilerle görüşmelere başladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, bu süreçte partisinin tutumunu net olarak ifade ederek, “Öcalan’ın merkezinde olduğu hiçbir girişimde İYİ Parti olmaz” dedi. Özatıcı, Suriye’deki gelişmeleri “Iraklaşma” olarak değerlendirirken, YPG’nin devletleşme sürecine girdiğini ve bunun ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir parçası olduğunu savundu.

SURİYE’DEKİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDECEK

Cenk Özatıcı, Suriye’deki durumu aktarırken, “Suriye’de merkezi otorite çöktü, devlet dışı silahlı aktörler yükseldi. Etnik kimlik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden çatışmalar sürüyor. Lazkiye ve Tartus’ta yaşananlar bunun göstergesi” ifadesini kullandı. Özatıcı, bu sürecin Irak’taki iç savaşla benzeştiğini ve Suriye’nin zayıf durmasının İsrail’in çıkarına hizmet ettiğini belirtti. HTŞ’nin gücünün “teröristten devlet görevine” dönüşmediğini vurgulayan Özatıcı, “İnsanlık dışı yöntemlerle mukabele ettiler ve suç işlediler. Bu çatışmaların devamı gelecek” dedi.

YPG’NİN DEVLETLEŞME SÜRECİ HIZLANIYOR

Özatıcı, YPG’nin Suriye interim hükümetiyle yaptığı anlaşmayı eleştirerek, “YPG’nin silah bırakıp Suriye ordusuna teslim olduğu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. PKK, son 11 yılda YPG’ye dönüştü ve ana kuvveti Suriye’nin kuzeydoğusunda” şeklinde konuştu. Ahmed eş-Şara liderliğindeki hükümetin ordusunun İsrail tarafından yok edildiğini, buna karşın YPG’nin 80 bin kişilik modern bir güce sahip olduğunu belirten Özatıcı, “İki ordu entegre olursa, YPG blok halinde Suriye Devleti’nin parçası olur. Bu, meşrulaşmasını sağlar. Mazlum Abdi devlet adamı olarak karşımıza çıkar” dedi. Özatıcı, bu durumu Türkiye’ye zafer olarak sunmanın yanıltıcı olduğunu ifade etti.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI MİZANSEN

Özatıcı, Öcalan’ın silah bırakma çağrısını “mizansen” olarak tanımladı. “Silah bırakmanın amacı, YPG’yi meşrulaştırmaktı. PKK zaten YPG olmuştu. Dün Şara ile Abdi arasındaki anlaşma, YPG’nin devletleşme hamlesidir” diyen Özatıcı, bu sürecin ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir uzantısı olduğunu öne sürdü. YPG’nin Suriye Devleti’ne entegre olması durumunda, Türkiye’nin olası bir operasyonunun Suriye hükümetine karşı yapılmış sayılacağını belirten Özatıcı, “Meselenin özü bu” dedi.

İYİ PARTİ’DEN NET DURUŞ

DEM Parti’nin siyasi turu çerçevesinde İYİ Parti’ye henüz bir görüşme talebi ulaşmadığını bildiren Özatıcı, böyle bir teklif gelmesi durumunda reddedecekleri bilgisini verdi. “50 bin Türk vatandaşının canının merkezinde olduğu bir süreçte, Türkiye’nin ve Türk milletinin hiçbir menfaati sağlanamaz. Öcalan’ın merkezinde olduğu hiçbir girişimde İYİ Parti olmaz, olamaz” ifadelerini kullanan Özatıcı, partisinin bu konudaki tutumunu açık bir şekilde belirtti.

TÜRKİYE’NİN POZİSYONU VE YENİ DENGELER

Özatıcı’nın açıklamaları, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye açısından oluşturduğu karmaşık durumu gözler önüne seriyor. YPG’nin devletleşme süreci, HTŞ’nin rolü ve ABD’nin bölgedeki politikaları, Türkiye’nin güvenlik ve diplomasi stratejilerini etkileyecek gibi görünüyor. DEM Parti’nin siyasi turu, bu hassas dönemde partiler arası diyaloğu ve Öcalan’ın çağrısının etkilerini tartışmaya açacak.