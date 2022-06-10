İYİ Parti, Oral’ı disipline sevk etti

İYİ Parti’li Halil İbrahim Oral, katıldığı bir proğramda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili, “Alevi olması benim için bir engel değil ama Sünni diyeceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir” ifadelerini kullanmıştı.

Oral’ın tepki çeken sözleri sonrası İYİ Parti’den açıklama yapıldı. Açıklamada Oral’ın oybirliği ile ‘Parti Grup Disiplin Kurulu’na sevk edildiği belirtildi. Çok sayıda partili açıklama yaparak Oral’ın sarf ettiği sözlerin kendi görüşleri olduğunu ve partinin görüşünü temsil etmediğini vurguladı. Oral daha sonra açıklama yaparak özür diledi ve Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun randevu talebini kabul ettiği ve bugün Oral ile görüşeceği öğrenildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de resmi programı kapsamında ziyaret ettiği Sakarya’dan konuya ilişkin açıklama yaptı. Sakarya’nın Kocaali, Karasu ve Ferizli ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener, şunları söyledi:

“Şimdi sizlerle bir üzüntümü paylaşacağım. Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral, bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum.”

‘Kriter mezhep değil’

SP lideri Temel Karamollaoğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada adayda aranan kriterin mezhep olmasının yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu belirtti ve “Yöneticide aranan vasıf mezhep değil; dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır” ifadelerini kullandı.