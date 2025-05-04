İYİ Parti, özür istemekte ısrarcı

DEVLETİ GÖREVE DAVET EDİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye davet eden zevat, Alparslan Türkeş’in mezarını Türk milliyetçilerine yasaklayamaz. Bunu açıkça ifade ediyorum. Herkesin de kendisine çeki düzen vermesini tavsiye ediyorum. Ortada bir ayıp vardır. Bu ayıbın telafisi içinde bir özür gerekmektedir. Milletten ve aileden özür dilenmeli” dedi. İYİ Parti yöneticileri, partinin Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş’ın ekibine yönelik saldırının ardından Dervişoğlu’nun çağrısıyla olağanüstü toplandı. Dervişoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ayyüce Türkeş Taş’tan ve milletten özür dilenmesini, ayrıca Alparslan Türkeş’in mezarının anıt mezar statüsüne alınmasını istedi.

AYRILIKÇI POLİTİKALARA TEPKİ

Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanını görevlerini yapmaya davet ediyorum” diyerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirilerde bulunarak, “Bu gerçekten bir ayrıştırma planıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye davet eden zevat, Alparslan Türkeş’in mezarını Türk milliyetçilerine yasaklayamaz” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin ek binası önünde yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. “Öncelikle bu saygısızlığı kınıyorum” dedi ve Alparslan Türkeş’in mezarındaki olayları ele aldı.

KABİR ZİYARETİNDE YAŞANAN SAYGISIZLIK

Dervişoğlu, “Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrinde dün birtakım elem verici olaylar yaşandığını” belirterek, Kızı Ayyüce Türkeş’in “kabir ziyaretini engellenmesine rağmen gerçekleştirdiğini” ifade etti. Saygısızlığın muhatabı olan Ayyüce Türkeş Taş’a ve ona refakat edenlere karşı yapılan hareketleri kınadı. Ayrıca, “Orada böyle bir işe alet olanları, onları talimatlandıranları bu vesileyle kınıyor ve telin ediyorum” şeklinde konuştu.

ANIT MEZAR İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLATILACAK

Dervişoğlu, Alparslan Türkeş’in kabir ziyaretlerine vize uygulanmasının onu milletten koparma çabası olduğunu vurguladı. Mezarlıkların herkesin olduğunu belirten Dervişoğlu, “Bu alanı kendi alanlarıymış gibi görenler ve Başbuğ Alparslan Türkeş’in hatırasına saygı duymaksızın onun kabrini koruma gibi bir sorumluluk addedenler, bunu doğru bir biçimde yerine getirmiyorlarsa, devletin orada düzenlemeye el atması gerekir. Oranın anıt mezar statüsüne kavuşturulması ve güvenliğinin de devlet tarafından yapılması hususundaki hukuki girişimleri aile ile birlikte başlatacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZÜR GEREKEN BİR DURUM VAR

Dervişoğlu, “Bu gerçekten bir ayrıştırma planıdır. Abdullah Öcalan’ı TBMM’ye davet eden zevat, Alparslan Türkeş’in mezarını Türk milliyetçilerine yasaklayamaz” diyerek, herkesin çeki düzen vermesi gerektiğini üzülerek belirtti. “Ortada bir ayıp vardır. Bu ayıbın telafisi için de bir özür gerekmektedir. Milletten ve aileden özür dilenmeli” dedi. “Bu yapılan yanlıştır. Bu hal ayıplı bir haldir. Bu hale sebep olanlar utanmalıdır. Yazıktır, ayıptır, günahtır” diyerek sözlerini tamamladı.