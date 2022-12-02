İYİ Parti, Suriye’ye heyet gönderiyor

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Suriye’ye heyet göndermeye hazırlandıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Devletimizin Suriye ve Suriye’deki terör örgütleri ile mücadele konusunda bölgedeki süper güçler arasında sıkıştığını görüyoruz.

Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek amacıyla devletimizin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde Suriye yetkililer ile görüşmek üzere bir heyet hazırlıyoruz. Büyük olasılıkla da resmi başvurumuzu pazartesi günü yapacağız. Görüşme gerçekleşirse devletin ilgili birimlerini de bilgilendireceğiz” dedi.

Zorlu ayrıca Dışişleri Bakanlığı’na resmi yazı göndererek şu çözümleri sunacaklarını açıkladı: “Suriyelilerin vatanlarına geri dönmelerinin sağlanabilmesi için gerekli koşulların sağlanabilmesine katkıda bulunmak, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerine son verdirilmesi için ortak bir strateji geliştirilmesi, Suriye’nin yeniden imarı ve uluslararası topluma dönüşünün sağlanması için diplomatik desteğin sağlanması, terör örgütleriyle mücadelede ortak bir yaklaşım geliştirilmesi.”