İYİ Parti Temsilcisi Buğra Kavuncu, Memur Zamını Eleştirdi

MEMUR ZAM BEKLENTİLERİ KARŞILANMADI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, memur ve memur emeklisine yönelik yapması beklenen artış oranlarına dair açıklamalarda bulundu. Kavuncu, “Yetkili sendika 2 yıl için yüzde 134 zam isterken dün açıklanan rakam yüzde 27 olarak gerçekleşti. Bu büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.” şeklinde konuştu. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kavuncu, memur ve memur emeklilerinin zam konusunda karşılaştığı hayal kırıklığını dile getirdi.

EKONOMİK SORUNLAR VE UYGULAMALAR ÜZERİNE KRİTİK DEĞERLENDİRMELER

Memurların beklediği zam miktarının az olduğunu belirten Kavuncu, “Bunun içerisinde refah payı, geçmişteki kayıpları telafi edecek bir düzenleme yok. Daha önce memur emeklisine verilmesi taahhüt edilen seyyanen zam da yerine getirilmedi.” dedi. Ayrıca kira yardımı ve sözleşmeli personele verilmesi vaat edilen kadroların da bu paket içinde yer almadığını vurguladı. Kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının kaldırıldığını hatırlatan Kavuncu, bu uygulamanın ekonomiye maliyetinin 70 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

ENFLASYON ORANLARI VE GENÇ İSTİHDAMI

Kavuncu, enflasyona da dikkat çekerek, “İcra-iflas dosyaları 24 milyona ulaştı. Eylül 2021’den Ağustos 2025’e kadar temel gıda fiyatları yüzde 1313 arttı.” dedi. 2021’de 100 lira olan bir gıda sepetinin bugün 1413 lira olduğunu belirten Kavuncu, “İşte bu nedenle enflasyon oranı doğru ölçülmemektedir. Aylıklara yapılan zamlar gerçeği yansıtmıyor.” şeklinde konuştu. Türkiye’de 15 ile 29 yaş arasındaki 18 milyon gencin yaklaşık 5 milyonunun çalışmadığını ve eğitim kurumuna kayıtlı olmadığını ifade eden Kavuncu, bu grubun “ev genci” olarak adlandırılabileceğini söyledi. Bu yaş aralığında işsizlik oranının %31 seviyesinde olduğunu belirten Kavuncu, Avrupa Birliği’nde bu oranın %17 civarında bulunduğunu kaydetti.

IRKÇILIK VE BÖLÜCÜLÜK ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Kavuncu, Uygur ve Kırgız çiftçilerin tarımsal üretimlerine katkı sağlamaları amacıyla Fırat ve Dicle havzasındaki boş köylere yerleştirilmesine yönelik önerilerinin eleştirilmesine tepki gösterdi. Kavuncu, “Siz belli bir zümrenin gelmesine ses çıkarmayıp, belli bir grubun gelmesi söz konusu olduğunda, bunu ifade edenleri ırkçılıkla ve bölücülükle suçluyorsanız bu koca bir aldatmacadır, büyük bir yalandır. Asıl ırkçılık ve bölücülük sizin yaptığınızdır.” değerlendirmesinde bulundu.