İyi Parti Terörle Mücadele Ediyor!

KONGRE AÇIKLAMASI VE KONTROLLÜ SÜREÇLER

İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, PKK’nın kongre toplama açıklaması ile ardından gelecek olan ‘sözde fesih kararı’nın aslında yeni bir ‘ihanet süreci’ ilanı olduğunu belirtiyor. Türkoğlu, bu durumu “tarihi adım” olarak lanse edilen sürecin, oluşturulmaya çalışılan terör devletinin propagandasını yapmak anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle müzakere etmek yerine mücadele ettiğini vurguluyor.

PKK’NIN KONGRESİ VE ALDATMACALARI

Türkoğlu, terör örgütü PKK’nın kongresini topladığı ve önemli kararlar aldığı yönündeki açıklamalarına ilişkin sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Kongre toplama hikayesinin, terörün ‘makyajlandığı’ bir ‘aldatmaca’ projesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, PKK’nın çatı örgütü KCK’nın başkanlığını ‘Bebek Katili’ olarak bilinen Abdullah Öcalan’ın yürütmesinin altını çizdi.

TÜRK MİLLETİNE SAYGI

Türkoğlu, Suriye’de YPG ve PYD gibi PKK’dan türemiş terör örgütlerinin oluşturulma çabalarının, Türk milletinin aklıyla alay etmekte olduğunu savunuyor. “PKK’nın kendini feshetmesi Türk Milletinin aklıyla alay etmektir!” diyen Türkoğlu, Türkiye’nin terörle müzakere etmediğini, mücadele ettiğini bir kez daha hatırlatıyor. “Bu millet tiyatrolara kanmaz!” ifadesiyle, halkın bu tür yanıltmalara karşı direncini vurguluyor.