İYİ Parti, Terörsüz Türkiye İçin Mücadele Edecek

İYİ PARTİ HALKIN YANINDA MÜCADELE EDİYOR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, “Terörsüz Türkiye, hain ihanet projesine ‘dur’ demek için sonuna kadar da mücadele etmek için İYİ Parti sahalarda halkın ve vatandaşın yanındadır.” ifadelerini kullandı. Aslan, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Koca ile birlikte İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hatice Kayalı’nın da yer aldığı bir heyetle Çorum’a çeşitli ziyaretlerde bulundu.

VATANDAŞIN SESİ SANDIKTA YÜKSELECEK

Basın toplantısında konuşan Mehmet Aslan, “Gecemizi gündüzümüze katarak biz bu ihanet sürecinin ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında ambalajlandırılıp, adeta kamufle edilen insanların bu sözün altında hipnotize edilerek, gerçeği görmesini engellemeyi amaçlayan projenin, Türkiye’nin birlik ve beraberliğine tehdit oluşturduğunu bu hain projenin sona ermesi için İYİ Parti’nin halkın yanında durduğunu” vurguladı.

SESSİZLİK ÖFKE DOĞURUYOR

Aslan, vatandaşın bu süreçte sessiz kaldığını, fakat bu sessizliğin ahlaksızlıklara karşı söyleyecek bir sözünün olmamasından kaynaklandığını belirtti. “En büyük sözü zaten zamanı gelince sandıkta verecektir.” diyen Aslan, Türk Milletinin kendisine yapılan ihanetlere karşı büyük bir sessizlik sergilediğini, bunun da öfkeye dayandığını ifade etti. “Türk Milleti ülkesine, Cumhuriyeti’ne ve Türklüğüne sahip çıkacaktır. Bölücü terör örgütünün millete zarar veren eylemlerine asla müsaade edilmeyecektir.” şeklinde konuştu.