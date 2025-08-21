İYİ Parti, Türkiye’nin Ekonomisini Büyütmeye Devam Edecek

İSMAYIL YÜCEL’İN AÇIKLAMALARI

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel, Türkiye’nin gerçek gündemini ve üretim gücünü konuşmaya devam edeceklerini belirtti. Yücel, iş dünyası ve meslek kuruluşlarının birikiminden faydalanarak, “adil paylaşan, adil yarışan ve tüketicinin hakkını gözeten bir ekonomiyi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. Ayrıca, İyi Parti’nin milletin sesini duyan, çözümleriyle onlara destek olan bir anlayışla Türkiye’yi yöneteceğini ifade etti. Yücel, iş dünyası, esnaf, çiftçiler, memurlar, işçiler, emekliler ve gençlerin çaresiz olmadığını; birlikte üretmeye ve yönetmeye hazır olduklarını da vurguladı.

İSTİŞARE SÜRECİNE ÖZGÜNLÜK

İsmail Yücel, partisinin iş dünyası, esnaf ve çiftçilerle başlatmış olduğu istişare sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan bu gruplarla sürekli iletişim kurmayı hedeflediklerini aktaran Yücel, “Esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı 2 milyon 247 bin esnaf ve sanatkar var. Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları çatısı altında ise 2 milyon 258 bin işletme faaliyet göstermektedir” dedi. Bu geniş kitle, ekonominin taşıyıcı gücü olarak tanımlandı. Yücel, sorunların yerinde görmek ve çözüm bulmak amacıyla esnafların dükkanlarında, sanayicilerin fabrikalarında ve çiftçilerin tarlalarında iletişimlerini sürdüreceklerini dile getirerek, “Türkiye’nin gerçek kahramanları üretenlerdir” ifadelerini kullandı.

GERÇEK GÜNDEMİN BELİRLENMESİ

Yücel, İyi Parti’nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde yürütülen sürecin katılımcı ve çözüm odaklı olduğunu vurguladı. Sahadan elde edilen verilerin somut çözüm programlarına dönüşeceğini belirten Yücel, “Ülkenin gerçek gündemi enflasyon, hayat pahalılığı, artan girdi maliyetleri ve işsizliktir” diyerek, bu sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Özellikle su sorunu gibi tarımsal zorlukların, sadece bölgesel değil, genel bir sorun haline geleceğini ve iktidarın bu sorunlarla yüzleşmekten kaçındığını savundu. Ekonominin ayrılmaz unsurlarını etkin hale getirmek için gereken tüm adımları atacaklarını ifade eden Yücel, tüm taraflarla sürekli iletişim içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.