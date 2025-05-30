İYİ Parti, Türkiye’nin sorunlarına çözüm arıyor

YARGI PAKETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’ye sunulan 10’uncu yargı paketi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, “Bugünkü tabloda cezaevleri kapasitesini aşmış durumda. Bunu hafifletmek amacıyla bir infaz düzenlemesi yapılır ve suçlar doğru seçilirse faydalı sonuçları söz konusu olabilir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Sözcü TV canlı yayınında gündeme dair soruları da yanıtladı. Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye sürecini destekleyeceklerini belirtti ancak bazı itirazlarının olduğunu açıkladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK

Dervişoğlu, “Süreç için ortaya konulmuş tanımlamalara karşı yaptığım itirazlar salt milliyetçi reflekslerle yapılmış itirazlar olarak tanımlanıyor. Türkiye’de yaşayan kimsenin Terörsüz Türkiye’ye itirazı olamaz.” dedi. Bu süreçte muhatap kabul edilen terör örgütü PKK ve onun liderinin hedefleri hakkında kaygılarını dile getiren Dervişoğlu, bu konunun doğru bir şekilde anlaşılması gerektiğini vurguladı. Terör örgütünün silah bırakmasının kritik olduğunu ifade eden Dervişoğlu, bu adımların dikkatli bir biçimde atılması gerektiğini de belirtti.

CEZAEVLERİ SORUNU VE YENİ ANAYASA

Dervişoğlu, 10’uncu yargı paketine dair ayrıca, “Bugünkü tabloda cezaevleri kapasitesini aşmış durumda. Bunu hafifletmek amacıyla bir infaz düzenlemesi yapılır ve suçlar doğru seçilirse faydalı sonuçları söz konusu olabilir.” açıklamasını yaptı. Devletin, kendisine karşı işlenen suçları affedebileceğini belirten Dervişoğlu, herkesin hür bir ortamda bayram geçirmek istediğini, ama bunun için bir yöntem geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa ile ilgili ise, “Türkiye’nin bugün ihtiyaç duyduğu şey, geleceğimiz açısından hepimizi tehlikeye düşürecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden kurtulmak olmalı.” dedi.

EKREM İMAMOĞLU’NA YAKLAŞIMI

Dervişoğlu, “Ekrem İmamoğlu’nun yeterli desteği aldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Ekrem Bey’in cumhurbaşkanı adayı olarak seçim takviminden çok önce ortaya çıkarılması kendisini hedef tahtasına koymuştur.” yanıtını verdi. 31 Mart seçimlerinden sonra ana muhalefet partisine yönelik uyarılar yaptığını belirten Dervişoğlu, geleceğe dair planlama yapılırken çok öncesine bakmanın yanlış olduğunu belirtti. İmamoğlu’nun normal bir büyükşehir belediye başkanı adaylığı statüsünde kalması halinde muhatap alınmayacağını ifade etti.