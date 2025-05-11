İYİ Parti, Üçüncü Çocuğu Olan Anneler İçin Memurluk Teklifinde Bulundu

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE MEMURİYET HAKKI

İYİ Parti, üçüncü çocuğunu dünyaya getiren annelere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan memuriyet hakkı tanıyacak bir kanun teklifi Meclis’e sundu. Bu öneri ile, atamaların kura yöntemiyle gerçekleştirilmesi ve yalnızca bir kez faydalanabilen annelerin eğitim durumlarına uygun kadrolara yerleştirilmesi hedefleniyor. Şu anda teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeyi bekliyor.

TEKLİFİN DETAYLARI VE ATAMA KOŞULLARI

Teklifin içeriğine göre, üçüncü çocuğunu dünyaya getiren annelere kamu kurumlarında istihdam hakkı sağlanacak. Bu anneler, memuriyete alınırken KPSS şartı aranmadan belirli kamu görevi pozisyonlarına atanabilecek. Ancak bu atamalar için özel sınav düzenlemeleri ve genel başvuru kriterlerine uyum şartı bulunacak. Başvuru koşulları ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Adaylarda aranan temel kriterler arasında, genel sağlık koşulları, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak ve kamu hizmetinden yasaklı olmamak yer alıyor. Bu bağlamda, adaylar belirlenen pozisyonlara kura yolu ile yerleştirilecek. Mevzuatta yer alan diğer kanunlara bakılmaksızın, atama yapılacak kadro ve pozisyonlar bu düzenleme çerçevesinde belirlenmiş olacak.

ÖZEL ŞARTLAR VE ATAMA SÜRECİ

Teklifin detaylarına göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olan ve üçüncü çocuğunu doğuran kadınlar için kamu kurumlarında memur olarak istihdam hakkı tanınacak. KPSS şartı kalkacak ve atamalar kura yöntemi ile gerçekleştirilecek. İlkokul ve ortaokul mezunları ‘hizmetli’ kadrolarına, lise ve üniversite mezunları ise eğitim durumlarına uygun ‘memur’ kadrolarına yerleştirilecek. Atama süreci en fazla 30 gün içinde tamamlanacak. Adayların yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmaları, kamu hizmetinden yasaklı olmamaları ve sağlık yönünden görev yapmaya elverişli olmaları gerekecek.