İyi Parti Uşak Ziyareti Gerçekleştirildi

İYİ PARTİ’NİN UŞAK ZİYARETİ

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin Uşak İl Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da bulunuyordu. Olgun, burada partisinin İl Başkanı Ayşegül Sözver’den Uşak hakkında detaylı bilgi aldı.

UŞAK’IN EKONOMİK ÖNEMİ

Görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında Olgun, Uşak’ın deri, tekstil, tarım ve hayvancılık alanlarında ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Olgun, Uşak’taki deri ve tekstil sanayisi bölgelerinde yaklaşık 21 bin kişinin çalıştığını ifade ederek, “Susuzluk sorunu her geçen gün büyüyor. Deri ve tekstil sanayisinin en temel ihtiyacı su. Ama altyapı yatırımları yetersiz. Belediyeler gerekli tedbirleri almakta geç kalıyor” şeklinde konuştu.

SU SIKINTISI TEHLİKESİ

Devlet Su İşleri’nin yıllardır bekleyen projelerinin hayata geçirilmesinde yaşanan duraksamanın altını çizen Olgun, “Eğer bu adımlar atılmazsa önümüzdeki yıllarda üretim de tarım da su sıkıntısı yüzünden büyük bir risk altında kalacak” dedi.

PROJELERİMİZİ SUNUYORUZ

Türkiye’nin ve Uşak’ın sorunlarının farkında olduklarını belirten Olgun, “Türkiye’nin potansiyelini biliyoruz ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi için neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Deriden tekstile, tarımdan turizme kadar Uşak’ı bir üretim üssü yapacak projelerle bu şehrin hakkını alması için çalışmaya hazırız” dedi ve sözlerini, “Bu ülkenin ihtiyacı, hamasi nutuklar değil, alın terini koruyan, üretimi büyüten, gençlere umut veren, liyakati esas alan bir yönetim anlayışıdır” ifadeleriyle tamamladı.