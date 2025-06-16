İyi Parti Ve Yeniden Refah Görüşmesi

BİR ARAYA GELİŞLERİ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Dervişoğlu, “Tehlike kapıya dayanmıştır. Milli birliğe beraberliğe her zamanki dönemden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz aşikardır” diyor. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ı, parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ekonomik durum ve emekli maaşları gibi birçok konu ele alındı.

GÖRÜŞMENİN SONUCU

Erbakan, Siyonizmin asıl hedefinin Türkiye’yi bölüp, parçalayarak kolay yutulacak lokmalar haline getirip daha sonra da yutmak olduğunu ifade ediyor ve “Buna fırsat verilmemesi gerekli. Bununla ilgili Sayın Genel Başkanla kapsamlı bir değerlendirmede bulunduk. İktidardan telefon diplomasisi yapmak yerine artık somut adımlar atması gerektiğini biz Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz” diyor. Erbakan, ayrıca Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nün kapatılarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altına alınmasının önemine vurgu yapıyor. Gazze’deki olaylara destek veren Amerika’nın, İncirlik Üssü’nü de İsrail için bir koruma kalkanı olarak kullandığını belirtiyor. Erbakan, Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail’e gönderilmesine de “Dur” denilmesi gerektiğini belirtiyor.

EKONOMİK SORUNLAR ÜZERİNE

Türkiye’nin gündeminde yer alan bir diğer konu da ekonomi. Erbakan, “En düşük emekli maaşının açlık sınırının neredeyse yarısı seviyesinde olduğunu biliyoruz. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu biliyoruz. Bu sebeple asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum” diyor. Emekli maaşının da insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarılmasını istediklerini vurguluyor. Ayrıca, 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme beklentileri olduğunu ve hükümetin vaat ettiği maaş artışlarının kabul edilebilir seviyede olmadığını da belirtiyor.

TEHLİKEYE KARŞI MİLLİ BİRLİK

Dervişoğlu, “Bu yaşanan gelişmelerin tamamı Türkiye’nin aleyhine gelişmelerdir. Bu gelişmeler yarattığı tehlikeyi hissettirecek hale gelmiştir” diyor. Güvenlik sorunları ve beraberinde getirdiği ekonomik sorunlarla başa çıkmanın zor olduğunu ifade ediyor. “Bir taraftan güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyayız, bir diğer taraftan bu olayların beraberinde getirdiği ekonomik sorunların yakıcı sonuçlarıyla da uğraşmak mecburiyetinde kalacağız” diyor. Dervişoğlu, Türkiye’nin üniter devlet yapısının ve milli kimliğinin korunmasına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ekonomik sorunlara da dikkat çeken Dervişoğlu, çiftçilerin durumu, asgari ücret ve emekli maaşları hakkında Erbakan ile aynı görüşte olduklarını belirtiyor.