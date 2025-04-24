İYİ Parti’ye Göre Deprem Sorunu Ciddiye Alınmıyor

DEPREM KONUSUNDA CİDDİYET YOK

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kavuncu, “Deprem konusu öyle gözüküyor ki ciddiye alınmıyor; olabilecek en kötü senaryoya hazırlanmak durumundayız. Devlet depreme hazır değil, vatandaşlardan deprem çantasını hazırlamasını istiyor” şeklinde konuştu. İstanbul’daki riskli bina sayısının bakanlık verilerine göre 600 bin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ise 300-350 bin arasında değiştiğine dikkat çekti. Bu sayıları tespit etme konusunda zorluk yaşandığını vurguladı.

TURP VE BEKA MESELESİ

Kavuncu, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Turpun büyüğü heybede’ diyordu; dün turpun büyüğünü hep beraber gördük. Sayın Bahçeli, ‘Beka meselesi’ diyordu; beka meselesini de dün yaşadığımız depremde gördük” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İstanbul’daki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu ve “Yetmiyor; bu konuyla ilgili görevinin başında olması gereken İBB Başkanı cezaevinde” dedi. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman’ın yıllardır cezaevinde olduğunu hatırlatarak, “İstanbul’da insanlar evlerinde değil, tabutlarda yaşıyor” şeklinde belirtti.

KANAL İSTANBUL’UN ZARARI

Kavuncu, depreme hazırlanmak konusunda kentsel dönüşümün finanse edilmesi gerektiğini ifade etti. Kanal İstanbul projesi hakkında, “İstanbul’un yüzde 70’i, belki Türkiye’nin yüzde 80’i Kanal İstanbul projesine, ‘hayır’ diyor” dedi. Projenin sulak alanları, tarım arazilerini nasıl etkileyeceğine dair eleştirilerini dile getirerek, “Zararının çok konuşulduğu ancak faydasının hiç bilinmediği bir projedir; Kanal İstanbul ihanet projesidir” açıklamasında bulundu.