İYİ Parti Yetkilisi Kavuncu, Sanal Kumarın Yaygınlaştığını Belirtti

BAĞIMLILIK VE SORUNLAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sanal kumarın her yaş grubunda yaygınlaştığını ve bunun korkunç bir bağımlılığa dönüştüğünü belirtiyor. Kavuncu, “Bu bağımlılığın sonucunda varını yoğunu kaybeden, borçlanan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor.” açıklamasında bulundu. Kavuncu, TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Meclis Genel Kurulu özel oturumuna katılımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEPREM GÜVENLİĞİ VE YAŞAM KOŞULLARI

Özel oturuma milletvekilleri ile yabancı misyon temsilcilerinin katıldığını vurgulayan Kavuncu, “Ne acıdır ki yabancı misyonun sayısı, kabinedeki bakanların sayısının çok üzerindeydi.” ifadesini kullandı. Ayrıca, İstanbul’da meydana gelen depremlere dikkat çeken Kavuncu, “Şehirdeki birçok aile, depreme dayanıksız binalarda yaşıyor.” diyerek durumun ciddiyetine değindi. Merdiven çıkarken apartmanların sallandığını gören Kavuncu, dar gelirli vatandaşların kentsel dönüşüm için kredi alma konusunda zorluk yaşadığını ifade etti. Kavuncu, kentsel dönüşümü finanse edecek bir mekanizma oluşturulmazsa, olası bir depremde ciddi sorunların ortaya çıkacağını belirtti.

TOPLANMA ALANLARI SORUNU

Kavuncu, “Deprem toplanma alanları maalesef yok.” derken, Şişli Belediyesine kayyum atandıktan sonra, daha önce toplanma alanı olarak belirlenen bir yere bina yapılmasına karar verildiğini de aktardı.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMALARI

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak Kavuncu, projeye dair kamuoyunda görüşlerini paylaşmak için yetkililerin millete bu projenin faydalarını anlatmalarını beklediklerini ifade etti. “Zararının çok konuşulduğu ama bu millete ne faydası olacağının hiç bilinmediği bir projedir.” değerlendirmesinde bulundu. Özellikle sanal kumarı toplumsal bir hastalık olarak nitelendiren Kavuncu, intihar eden insanların sayısının da artış gösterdiğine dikkat çekti.