6’lı masanın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından İYİ Parti’de istifa depremi başladı.

Altılı masa adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun açıklanmasının ardından, istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Öyle ki İYİ Parti Beykoz teşkilatından 30 üye partiden istifa edip, MHP’ye katıldı.

Altılı Masa ortaklarının parti teşkilatlarında Kemal Kılıçdaroğlu memnuniyetsizliği devam ediyor. Bu bağlamda istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti’de deyim yerindeyse istifa depremi yaşandı. Beykoz’da 30 kişilik bir grup, İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye katıldı.

TOPLU İSTİFA

Seçime iki ay kala cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu belirleyen altılı masa, Meral Akşener’in masadan kalkmasıyla kısmı bir deprem yaşadı. Zehir zemberek sözler sarf ederek altılı masadan ayrılan Akşener, 3 gün sonra ikna edilerek masaya geri döndü. Dönüşünün ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek veren Meral Akşener’in liderliğindeki İYİ Parti’de toplu istifa gerçekleşti.

MHP’YE ÜYE OLDULAR

İYİ Parti’nin masada yaşadığı kriz sonrası çok sayıda İYİ Partili, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir istifa dalgası da İYİ Parti Beykoz’da başladı. Beykoz’da önceki gün 30 kişilik bir grubun İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye katıldı.

Yaşananların ardından bugün de İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da istifa ederek MHP’ye katıldı. Duman, MHP İlçe Başkanı Emre Çömlekçi’yi ziyaret ederek üyeliğini gerçekleştirdi.