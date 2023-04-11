İYİ Parti’de şok istifa

İYİ Parti’de istifa depremi yaşanıyor. Kırklareli’de partiden 3’üncü sıra milletvekili adayı Hilmi Kahraman, adaylıktan istifa etti.

Kırklareli’de İYİ Parti, milletvekili adaylığı için 1’inci sırada Türker Yörükçüoğlu, 2’nci sırada Sibel Pişkin ve 3’üncü sırada Hilmi Kahraman’ı gösterdi.

Hilmi Kahraman, milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı. Kahraman, yazılı açıklamasında, “3 Mart’ta; bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli’de aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. (Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, DHA)

DP İL BAŞKANI: KARAMAN’DA CHP ADAYLARINI DESTEKLEMEYECEĞİZ

DP İl Başkanı Emir Musa Beydilli, Karaman Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantı da seçimlerde CHP milletvekili adaylarını desteklemeyeceklerini açıklayan Musa Beydilli, şunları söyledi:

İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayı Kahraman istifa etti

”Demokrat Parti, 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Millet İttifakı’ndaki kurucu 4 partiden birisidir. Fakat 1,5 yıl içerisinde Sayın Genel Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yanında dimdik durmuştur. Bu dik duruşun karşılığı bize azimet olmuştur. Bizim partimizin geçmişini ve kökünü görmezden gelerek operasyon çekilerek, tabela partisi olan, seçime girmeyen, seçimde halkın terazisinde tartılmayan partilere listeler yapılmış. Bu listelere baktığımız zaman Demokrat Parti’ye 3, Deva Partisine 25, Saadet Partisine 24, Gelecek Partisine 19 kontenjan verilmiş. Bize 3 tane verilmiş. Biz bunu kabul edemeyiz. Kurumsal kimliğimize, partimize hiçbir zaman hiçbir yerde laf söyletmeyiz ve onurunu ayaklar altına aldırmayız. Biz bununla ilgili altını çizerek söylüyorum, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla görüşerek Karaman’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili adaylarını desteklemeyeceğiz. CHP ile uzaktan yakından bir alakamız yoktur, çalışmamız söz konusu değildir. CHP’nin çatısı altında siyaset yapmayız. Ne maddi ne manevi yorulmayı uygun görmüyoruz” dedi.