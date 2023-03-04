İYİ Parti’den açıklama: Kapı hala açık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masayı terk etmesinin ardından Ankara bir anda karıştı.

İYİ Parti’den dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta “6’lı masa ilk baştaki çalışma ilkelerine geri dönerse kapı hala açık.” dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, “Biz masadan kaldırıldık diyebiliriz” diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de “Biz masadan kalkmadık masadan kalkan 5 kişi var.” ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Akşener, parti merkezi ek binasında belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkmasının yankıları sürüyor.

İYİ Parti cephesinde de hareketlilik yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk olarak partili belediye başkanlarıyla buluştu.

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener’i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

İYİ Parti’den son açıklama: Karar almadık, kapı hala açık – 1İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada basın mensuplarına konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, “Biz masadan kaldırıldık diyebiliriz” ifadesini kullandı.

Paçacı, Akşener’in 6’lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine şunları söyledi:

“O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti’nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. Uzun bir süredir kazanması yüksek bir aday üzerinde ısrarcıydı. Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, ‘Türkiye’nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım’ dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel başkanımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti 6’lı masada. Şimdi bu özveriyi gösterdi. Niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiğine inandığı için gösterdi. Biz de o noktadayız, ‘Bu seçim kazanılmalı’ diyoruz ama mesela 6’lı masada ‘Her siyasi partinin bir kamuoyu araştırma şirketi ismini vererek yapılacak değerlendirmede en fazla oyu çıkacak adayın arkasında duralım’ fikri de yine kişisel değil kendimize yönelik değil kazanmaya yönelik. Önemli olan kazanmaktır, kazanılmasını temin etmektir. Bütün hassasiyetimiz budur.”

Paçacı, Akşener’in pazartesi günü yapılacak 6’lı masa toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, “Bilmiyorum” yanıtını verirken, aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de “Henüz bunlar konuşulmadı. Değerlendirme yapmak, yanlış olur.” diye konuştu.

ÇÖMEZ: MASADAN KALKAN 5 KİŞİ VAR

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez de “İYİ Parti masadan kalktı” iddialarına yanıt verdi. “Biz masadan kalkmadık masadan kalkan 5 kişi var.” ifadelerini kullanan Çömez, önlerinde çok alternatif olduğunu belirtti.

Çömez, “Kılıçdaroğlu aday olduğunu hiçbir zaman dile getirmedi. Siyasi ince hesap yaptı.” dedi.

USTA: KAPI HALA AÇIK

Parti yetkililerinden son açıklama İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’dan geldi. Habertürk’e konuşan Usta “Karar almadık, 6’lı masa ilk baştaki çalışma ilkelerine geri dönerse kapı hala açık.” açıklaması yaptı. Usta, 6 Mart’taki toplantıya İYİ Parti lideri Akşener’in katılıp katılmayacağının belli olmadığını belirtti.

AKŞENER İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I ÖNERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masanın 12’nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıklamıştı.

Akşener, “Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6’lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.” diye konuştu.

“DAYATMAYA BOYUN EĞMEYİZ”

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ”Buna boyun eğmeyiz.” dedi, İmamoğlu ve Yavaş’a da “Millet sizi göreve çağırıyor.” diye seslendi.