İYİ Parti’den açıklama: Türkiye’ye faydası olmaz

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Seçim Kanunu teklifine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tatlıoğlu, İYİ Parti’nin Türk siyasi hayatına girmesinin ardından AK Parti’nin TBMM’deki gücünü kaybettiğini belirterek, “2019’da da iktidar büyükşehirlerdeki siyasal gücünü kaybetmiştir. Şimdi sıra bu iktidarın, Cumhur İttifakı’nın tasfiyesidir” dedi. Çok partili sisteme girildikten sonra Türkiye’de farklı seçim sistemlerinin denendiğini hatırlatan Tatlıoğlu, şöyle konuştu: “Seçime giderken Seçim Kanunu’nu değiştiren bütün siyasi iktidarlar seçimi kaybetmiştir. Bu değişikliğin neticesinde de akıbetin aynı olacağı kesindir. 2018’deki başkanlık sistemini düzenleyen seçim kanunu bizzat bu iki partinin düzenlemesidir. Şimdi görülüyor ki kendi oy oranlarını taban alarak bir baraj düzenlemesi yapıp ittifaklar sistemini tasfiye etme amacını taşımaktadırlar.”

Teklifteki muhtar seçimiyle ilgili düzenlemeye değinen Tatlıoğlu, “Bu kanun teklifinin arızaları çoktur. Adeta muhtarlar ikili sistemle seçilecek. Önce seçilecek, sonra muhtar kendisinin yeterli olduğunu ispat edecek, edemeyenler tasfiye edilecektir. Bu düzenlerin Türkiye’ye bir faydası olmayacaktır” diye konuştu.