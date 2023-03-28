İYİ Parti’den Ağıralioğlu hakkında açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklama yaptı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı açıklamalar hakkında, “Biz hedeflerinde, taahhütlerinde net ve şeffaf bir partiyiz. Altına imza attığımız metinlerin de sonuna kadar arkasındayız. Bununla ilişkili olarak 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur” dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağıralioğlu’nun geçen hafta Kılıçdaroğlu’nu hedef almasına yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine Zorlu, “Değerli arkadaşımızın açıklaması, başka yetkili arkadaşlarımız da bunu paylaştılar, Sayın Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde olmamıştır” diye konuştu.

“Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; biz hedeflerinde, taahhütlerinde net ve şeffaf bir partiyiz” diyen Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

“Altına imza attığımız metinlerin de sonuna kadar arkasındayız. Bununla ilişkili olarak 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. İyi Parti ve Millet İttifakı olarak hep birlikte kazanmak ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu da cumhurbaşkanı yapmak gibi bir hedefimiz vardır. Bu hedefi yerine getirmek için de elbette milletimizden, özellikle parlamentoda bizi birinci parti yapmasını arzu ediyoruz. Bunun çağrısı içerisindeyiz ve yakında sahalara inip, hep birlikte İYİ Parti’yi bu hedefe taşıyacağımıza da inanıyoruz.”

“İlk turda bu seçimleri elde edeceğiz”

Zorlu, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na destek vermesiyle ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı:

“Yeni beşli mi, altılı masa mı diyelim hayırlı olsun. Milletimizin feraseti her şeyden üstün. Onların gözü önünde cereyan eden bir tartışma. Bize her fırsatta, ‘bu koalisyon iklimini yeniden getirmek istiyorsunuz?’, ‘Bu ülkeyi altı liderle nasıl yöneteceksiniz, nasıl karar alacaksınız?’ diyen bir siyasi yapı, şimdi kendisi böyle bir ittifak kurma telaşı içerisine düştü. Biz, ‘Bu sistem çoğulculuğu esas alan bir sistem değil’ diye uyardık. Yüzde 50+1 olarak milletimize sunduğumuz sistem aslında bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi ve demokrasi kültürünü içten içe yemeye devam etmektedir. Siz de anladınız bunu, siz de içerisinden çıkmaya çalışıyorsunuz ama kaçış yok. Bu sistemle bu seçimi yapacağız. Biz Millet İttifakı olarak, ilk turda bu seçimleri elde edeceğiz.”