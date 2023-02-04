İYİ Parti’den CHP’ye: Biz onay makamı değiliz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

6’lı masada son kriz adayın açıklanacağı tarih üzerinden oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 13 Şubat’ı işaret eden açıklamalarına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, “13 Şubat’ı TV’den öğrendik. CHP masayı Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz onay makamı değiliz.” şeklinde konuştu.

konomi Gazetesi’ne konuşan İYİ Partili Özlale, Kılıçdaroğlu’nun 13 Şubat açıklaması için, “Bizim Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat’ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey’in TV açıklamasından öğrendik. Bu konuda resmi olarak gelmiş bilgi yok. 12 gün içinde adayın nasıl belirleneceği, halkın iradesi dikkate alınarak, uzlaşı içinde nasıl belirleneceğine dair, nasıl yol izlenecek, o konuda şu anda çok somut bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NA AYNI MESAFEDEYİZ”

“Aday konusunda en rahat parti İYİ Parti’dir. Çünkü biz 1.5 yıldan beri aslında kendi önerimizi her tarafta söylüyoruz” diyen Özlale, “Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nu istemiyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Hayır kesinlikle onu söylemiyoruz. İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’na aynı mesafedeyiz.”