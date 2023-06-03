İYİ Parti’den dikkat çeken açıklama

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı ile ilgili soruyu yanıtladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 28 Mayıs seçimlerini değerlendirdi ve Millet İttifakı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir” ifadelerini kullanmıştı. Poyraz’ın açıklaması kamuoyunda gündem olurken, bugün kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Millet İttifakı’nın bitip bitmediği sorusuna verdiği cevap kafa karıştırdı.

28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda oyların yüzde 47,82’sini alan Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenin tercihi yüzde 59,57 ile yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kaybetti.

“28 MAYIS İTİBARIYLA İTTİFAK BİTMİŞTİR”

6 partiden oluşan Millet İttifakı’nın akıbeti merak edilirken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan gelen “ittifak bitmiştir” açıklaması dikkat çekmişti. Poyraz “Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da CNN Türk canlı yayınında ‘Millet İttifakı bir arada kalabilecek mi?’ sorusuna ‘Siyasi bir konu hakkında bir iş birliği için yapılır ittifak. Şu anda da iş birliğini gerektirecek bir konu yok ama ileride olursa bakarız’ demişti.

Millet İttifakı dağıldı mı?

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ’NDEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Bugün kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’dan konuyla ilgili kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Millet İttifakı’nın bitip bitmediğine yönelik soruya yanıt veren Zorlu, “ittifak bitmiştir” diyen Poyraz’dan farklı olarak “Yerel seçimlerde ittifakların ortaya koyduğu başarı devam ediyor, stratejik kararımızı kurultayda belirleyeceğiz” açıklamasıyla dikkat çekti.