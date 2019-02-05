İYİ Parti’den geçti! Rozeti Erdoğan taktı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala İYİ Parti’den istifa eden Tamer Akkal, AK Parti’ye geçme kararı aldı. Akkal’ın rozetini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Yerel seçimler için partisinin CHP ile yaptığı Millet İttifakı nedeniyle birçok ilçenin CHP’ye bırakılmasına tepki göstererek İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın AK Parti’ye geçti.

AK PARTİ ROZETİNİ CUMHURBAKANI ERDOĞAN TAKTI

Tamer Akkal’a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı

Tamer Akkal’ın AK Parti’ye katılmasıyla birlikte AK Parti’nin Manisa’daki milletvekili sayısı da 6’ya yükselmiş olacak.

TRT