İYİ Parti’den ittifak açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Millet İttifakı’nın sıradan bir ittifak olmadığını vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Millet İttifakı sıradan bir ittifak değildir. Biz nasıl Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin görüşlerine saygıyla yaklaşıyorsak aynı şekilde bize de saygı çerçevesinde yaklaşılmasını bekleriz” dedi.

Partisinin İzmir İl Başkanlığında konuşan Dervişoğlu, “Millet İttifakı’nda çatlak mı var” sorusu üzerine şunları kaydetti: “Her ittifakın kendi içinde oluşmuş şartları vardır. Sayın Paçacı’nın açıklamasının bir bardak suda fırtına koparacak kadar, önemli olduğunu düşünmüyorum. Millet İttifakı’nın ruhunu yaşatmamızı bizden millet istiyor. Dolayısıyla biz siyasi partiler olarak bu isteği doğrudan doğruya karşılamakla mükellefiz. Millet İttifakı sıradan bir ittifak değildir. Kısır tartışmalarla bozulmasını beklemek de abesle iştigaldir. Ortada seçim olmadığı için CHP ile bir protokolümüz yok. Biz nasıl Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin görüşlerine saygıyla yaklaşıyorsak aynı şekilde bize de saygı çerçevesinde yaklaşılmasını bekleriz.”