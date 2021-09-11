İYİ Parti’den sosyal medya düzenlemesine tepki

İYİ Parti Teşkilat Başkanı, Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medyaya ilişkin yapılması planlanan düzenlemeyi eleştirerek, “İktidarın sosyal medya korkusu her geçen gün katlanarak artıyor. Düzenleme kılıfıyla sosyal medyayı daha da kısıtlamaya hazırlanıyorlar. Biz İYİ Parti olarak sosyal medyayı kısıtlama ve muhalif sesleri kısma girişimine açıkça dur diyeceğiz” dedi.

Aydın, dün yaptığı açıklamada, nefret suçu içeren paylaşım yapanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini anımsattı. Aydın, özetle şunları kaydetti:

“Sosyal medya aracılığıyla kişilik haklarına, milli ve manevi değerlere saldırı asla mazur görülemez. Türkiye’nin sosyal medyayı sınırlayacak yeni tedbirlere ihtiyacı yoktur. Türkiye’nin, demir perde dönemini andıran Singapur modeline ihtiyacı yoktur. Birkaç televizyon kanalı ve gazete ile sesini duyurmaya çalışan muhalefetin halka ulaşmadaki neredeyse tek iletişim aracı sosyal medyadır. AK Parti bu tür yasal düzenlemelerle bu aracı da muhalefetin elinden almaya çalışmaktadır. Bu tür yasal düzenlemelerle tehdit altında olan ifade özgürlüğü, daha da kısıtlanacaktır.”

‘Amaç susturmak’

Muhalif paylaşım yapanların mahkeme kapılarında süründürüleceğini, geçici de olsa hesaplarının kapatılacağını ve daha sonra ‘bakın, hukuk kararı verdi herkes saygı duysun’ denileceğini savunan Aydın, “Buradaki amaç en hafifinden muhalefetin sesini kısmak, korkutmak ve yıldırmaktır. Erken seçim tartışmalarının yapıldığı, muhalefetin Cumhur İttifakı karşısında güçlendiği şu dönemde bu tür yasal düzenlemelerin gündeme getirilmesinin amacı bellidir. Amaç; seçimlere susturulmuş bir muhalefetle girmektir.” dedi.